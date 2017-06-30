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Türkiye'nin dış borcu açıklandı

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, Mart sonu itibarıyla 412.4 milyar dolar, net dış borç stoku ise 266.7 milyar dolar oldu

Türkiye'nin dış borcu açıklandı

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, Mart sonu itibarıyla 412.4 milyar dolar, net dış borç stoku ise 266.7 milyar dolar oldu

30 Haziran 2017 Cuma 13:21
Türkiye'nin dış borcu açıklandı
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HAZİNE Müsteşarlığı, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 412,4 milyar dolar olurken, stokun milli gelire oranı yüzde 49,1 olarak hesaplandı.
Türkiye'nin net dış borç stoku da Mart sonu itibarıyla 266,7 milyar dolar olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 31,7 olarak kaydedildi. Ayrıca, aynı dönemde Hazine garantili dış borç stoku 12,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kamu net borç stoku, bu dönemde 232,1 milyar liralık hacme ulaşırken, stokun milli gelire oranı yüzde 8,7 olarak belirlendi.
AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise kayıtlara 772,7 milyar lirayla geçti, bu stokun milli gelire oranı yüzde 28,9 olarak hesaplandı. 

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TürkiyeDış Borcu
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