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Türkiye "jet hızı"yla ihracat yaptı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının daha hızlı ve güvenli ticaret hedefiyle gümrük kapılarında yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde geçen yıl ihracat beyanname işlemlerinin yüzde 66'sı ilk bir dakika içinde sonuçlandırıldı. Bakan Tüfenkci "Daha hızlı ve güvenli ticaret hedefiyle dijital ortama taşıdığımız gümrük işlemlerimizin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyoruz. İhracat işlemlerinin yüzde 66'sını 1 dakikada tamamlıyoruz" dedi

Türkiye "jet hızı"yla ihracat yaptı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının daha hızlı ve güvenli ticaret hedefiyle gümrük kapılarında yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde geçen yıl ihracat beyanname işlemlerinin yüzde 66'sı ilk bir dakika içinde sonuçlandırıldı. Bakan Tüfenkci "Daha hızlı ve güvenli ticaret hedefiyle dijital ortama taşıdığımız gümrük işlemlerimizin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyoruz. İhracat işlemlerinin yüzde 66'sını 1 dakikada tamamlıyoruz" dedi

10 Şubat 2017 Cuma 11:41
Türkiye "jet hızı"yla ihracat yaptı
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GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığının daha hızlı ve güvenli ticaret hedefiyle gümrük kapılarında yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde geçen yıl ihracat işlemlerinin yüzde 66'sı ilk bir dakika içinde sonuçlandırıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de ticaretin daha güvenli ve hızlı yapılması amacıyla gerçekleştirilen düzenlemelerle ihracatçılara kolaylıklar sağlandı.

Gümrük işlemlerinin dijital ortamlara taşınması sayesinde, geçen yıl ihracat beyannamelerinin yüzde 66'sının işlemleri bir dakikada sonuçlandırılarak, sınır kapılarında bekleme süreleri de kısaldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,  yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyaya açılan kapıları olan gümrüklerin, uluslararası ticaretin gelişmesinde ve kolaylaştırılmasında kilit konumda yer aldığını söyledi.

Bu nedenle gümrük kapılarını, artan dış ticaret hacmine, ihtiyaç ve taleplere göre yenilediklerini aktaran Tüfenkci, çalışmalarıyla dış ticaret erbabının rekabet gücünü artıracak önemli avantajlar sağladıklarını belirtti.

Daha hızlı ve güvenli ticaret hedefiyle gümrük işlemlerini dijital ortama taşıdıklarını vurgulayan Tüfenkci, "Gümrük işlemlerimizin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyoruz. İhracat işlemlerinin yüzde 66'sını bir dakikada tamamlıyoruz. 2002'de bir ihracat beyannamesinin işlemleri ortalama 15 saatin üzerinde tamamlanırken, 2016'da bu süreyi 2 saat 40 dakikaya indirdik. Eşyanın muayenesiyle belge kontrolünün de yapıldığı kırmızı hat oranı ise 2010'da yüzde 10 seviyesinde iken 2016'da bu oranı yüzde 5,4 seviyesine çektik." diye konuştu.

Tüfenkci, 2010 yılında ithalatta yüzde 28 seviyesinde bulunan eşyanın muayenesiyle belge kontrolünün yapıldığı kırmızı hat oranının, 2014'te yüzde 18 seviyesine kadar gerilediğini aktararak, "2016'da bu oran yüzde 17,8 olarak gerçekleşmiştir. İhracatta da ithalattakine benzer bir durum söz konusudur. 2010'da yüzde 10 seviyesinde yer alan kırmızı hat oranı, 2015'te yüzde 6'ya kadar gerilemiş, 2016'da ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

"İŞLEM ŞÜRELERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KISALDI"
Gümrük idarelerine verilen ihracat ve ithalat beyannamelerinin işlemlerinin tamamlanma süreleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Gümrük idarelerinde ihracat işlemlerinin tamamlanma sürelerine bakıldığında, 2002'de ilk 1 dakikada tamamlanan işlemlerin oranı yüzde 3 iken 2009'da bu oran artarak yüzde 51'e, 2012'de yüzde 57'ye, 2016'da ise yüzde 66'ya ulaşmıştır. İlk yarım saatte işlemleri tamamlanan beyannamelerin oranına bakıldığında ise 2002'de yüzde 35 olan oranın 2012 itibarıyla yüzde 77'ye ulaştığı, 2015'te ve 2016'da ise yüzde 81 olduğu görülmektedir. 2016 verileri ile 2002 yılına ilişkin veriler kıyaslandığında, bir ihracat beyannamesinin ortalama işlem süresinin önemli ölçüde kısaldığı görülmektedir. 2002'de bir ihracat beyannamesinin işlemleri ortalama olarak 15 saatin üzerinde (15 saat 2 dakika) iken 2015 yılına bakıldığında bu sürenin 3 saatin altına düştüğü (2 saat 54 dakika) 2016'da ise 2 Saat 40 dakika olduğu görülmektedir."

Tüfenkci, ayrıca 2002'de ithalatta işlem gören beyannamelerin yüzde 48'inin işlemleri ilk sekiz saatte tamamlanmışken, 2016'da ise ithalatta işlem gören beyannamelerin yüzde 56'sının işlemleri ilk 8 saat içinde tamamlanarak eşyanın teslim edilebilir hale geldiğini kaydetti.

GÜMRÜK KAPILARI MODERNİZE EDİLİYOR
Gümrük kapılarının modernizasyon çalışmalarında önemli aşama kat ettiklerini vurgulayan Tüfenkci, "Avrupa'nın en büyük gümrük kapılarından biri olan Kapıkule başta olmak üzere, Habur, Cilvegözü, Gürbulak, Hamzabeyli, İpsala, Nusaybin, Dilucu, Çıldır/Aktaş, Esendere Gümrük Kapılarımızı modern tesislerine kavuşturduk. Sarp Gümrük Kapımıza tüm dünyaya örnek olacak iki katlı model inşa ediyoruz. Modernizasyon işlemlerini 2018 yılında tamamlayacağız. İran'a açılan Kapıköy Gümrük kapımızın modernizasyonunu da bu yıl içerisinde bitireceğiz"." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret BakanlığıBülent Tüfenkci
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