'Türkiye için büyük fırsat'

KENAN Yavuz, Türkiye’nin çıkışının sadece ve sadece üretimle olacağına inanıyor. Petkim Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılmasının ardından bir yönetim danışmanlığı şirketi kuran ve otomotivde orijinal ekipman üreten aile şirketinin başına geçen Kenan Yavuz, Türkiye’nin dev projeler çekmesi gerektiğini düşünüyor. Yavuz, büyük avantajlar sunan Cazibe Merkezleri projesinin dahi Anadolu’da dev yatırımları çekemeyeceğini belirterek, “Burada devletin yatırım fonu gibi çalışacağı bir yapıya geçmek gerekiyor. Cazibe merkezlerinde 100 milyon doların, diğer bölgelerde 500 milyon doların üzerindeki yatırımlarda devlet yüzde 49 ortak olmalı. Öncelik ithal ikamesi olmalı” dedi. Dünya'dan Özlem Ermiş'e konulşan Yavuz dolar ile ilgili açıklamalarının tamamı şöyle;
DOLARIN GELDİĞİ SEVİYE BÜYÜK FIRSAT
“Türkiye bugün büyük bir fırsat yakaladı. Aşırı değerli TL, Türkiye’nin ithalat cazibesinin en önemli zeminini oluşturmuştu. Şimdi TL değer kaybetti ve üretim açısından çok avantajlı bir konuma geldi. İşçilik, enerji ve diğer tüm maliyetimiz dolar bazında geriledi. Bu maliyet avantajını yerli üretimi destekleyerek kullanamamız lazım. Aksi haldi bir süre sonra TL yeniden değerlenmeye başlayacak ve yine ithalat cazip olacak. Bunu daha önce de yaşadık. Üretim kabiliyetiniz olmalı ki bu dönemde ihracat yapabilin. Üretimin ve ihracatın biraraya gelebilmesi için büyük bir fırsat var, mutlaka bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor.” PORTEKİZ SAHNEYE ÇIKTI, ELİMİZDEKİ YATIRIMI DEĞERLENDİRDİ
Kenan Yavuz dünyada tüm ülkelerin bugün yatırım çekme yarışında elinde hangi silah varsa onu kullandığını anlatıyor. Trump’ın programının da bu yönde olduğunu vurguluyor. Bir örnek veriyor. Yıl 2005. Kenan Yavuz Petkim Genel Müdürü. Çok büyük bir projeye imza atmak üzere yola çıkılmış. 1 milyar dolarlık bir proje. Ancak son anda proje, Portekiz’e gitmeyi tercih etmiş. “Çünkü” dedi Kenan Yavuz, “Portekiz bir Avrupa ülkesi olmasına rağmen o şirkete nakit 200 milyon dolar destek verdi ve bünyesine çekti.” Bu örneği, büyük ölçekli yatırımları çekmek için atılması gereken adımlar olduğunu ortaya koymak için veriyor Kenan Yavuz. Büyük yatırımları çekme konusunda Türkiye’nin sorun yaşadığı gerçeğini vurgulayan Yavuz, “Bunun nedeni çok kolay girilen, ithalat yapılması çok kolay bir ülkeyiz. İthalatçı çok rahat, bir ithalat lobisi var. Çin’de, Hindistan’da üretip burada rahatça satabiliyor” diyor.
Petkim Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra aile şirketinin başına geçen ve bir danışmanlık şirketi kuran Kenan Yavuz, Türkiye’nin dev yatırımları çekebilmesi için yeni bir model öneriyor
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