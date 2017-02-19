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"Türkiye doğalgaz ticaret merkezi olmaya uygun"

Gazprom Regülasyon Birimi Eski Başkanı Barnes "Türkiye doğalgaz ticaret merkezi olmak için tüm koşullara sahip. Bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi için daha liberal bir piyasaya yönelik bazı kuralların hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi

"Türkiye doğalgaz ticaret merkezi olmaya uygun"

Gazprom Regülasyon Birimi Eski Başkanı Barnes "Türkiye doğalgaz ticaret merkezi olmak için tüm koşullara sahip. Bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi için daha liberal bir piyasaya yönelik bazı kuralların hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi

19 Şubat 2017 Pazar 11:24
"Türkiye doğalgaz ticaret merkezi olmaya uygun"
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RUS enerji şirketi Gazprom'un  Regülasyon Birimi Eski Başkanı Alex Barnes, Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi  olmak için tüm koşullara sahip olduğunu belirterek, "Bunun tam anlamıyla  gerçekleşmesi için daha liberal bir piyasaya yönelik bazı kuralların hayata  geçirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
Barnes,  yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İran, Rusya,  Azerbaycan gibi farklı kaynaklardan doğalgaz aldığını ve gereken kuralların  uygulamaya koyulmasıyla bölgesel bir merkez haline gelebileceğini söyledi.
Doğalgaz ticaret merkezi olabilmek için daha liberal bir piyasaya  ihtiyaç olduğunu ve bunun için güçlü bir iletim sistemi inşa edilmesi gerektiğine  işaret eden Barnes, "Öncelikle tüm şebekeyi birbirine bağlayan ara bağlantıların  kurulmuş olması gerekiyor. Hollanda ve Birleşik Krallık'taki gibi sanal doğalgaz  ticaret noktaları bu duruma güzel bir örnektir." dedi.
Barnes, Türk doğalgaz piyasasına üçüncü tarafların erişimin tamamen  serbestleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, parasını önceden ödeyen herkesin,  doğalgazını piyasaya sokabilmesi gerektiğini belirtti.
Yürürlüğe koyulacak dengeleme kurallarıyla, tüm tarafların Türk  doğalgaz piyasasında ticaret yapması konusunda cesaretlendirilmesi gerektiğini  aktaran Barnes, "Tabii burada önemli olan civardaki doğalgaz boru hattı  projelerinden ziyade, bu doğalgazın ticaretini liberalleştirecek kuralların  uygulanıyor olmasıdır." diye konuştu.
"Türk Akımı ile gelecek gaza Avrupa'nın ihtiyacı var"
Türkiye'nin başlı başına önemli bir doğalgaz piyasası olduğunun altını  çizen Barnes, daha liberal bir piyasanın oluşturulması halinde ülkenin, Kuzeybatı  Avrupa'dakine benzer bir doğalgaz ticaret merkezi olabileceğini söyledi.
Son dönemde bu yönde atılan önemli adımlara rağmen Türk doğalgaz  piyasasının henüz tam anlamıyla liberal bir yapıya kavuşamadığını savunan Barnes,  "Türk piyasasında birçok doğru kural mevcut ancak bu kuralların tümüyle  uygulandığını söylemem zor." ifadesini kullandı.
Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde planlanan ikinci hatla  ilgili de değerlendirmelerde bulunan Barnes, "Türk Akımı aracılığıyla gelecek  doğalgaza Avrupa'nın ihtiyacı olacaktır.  Zira Birleşik Krallık ve Hollanda'nın  doğalgaz üretimleri geriliyor. Ayrıca, Avrupa kömür kullanımı azaltmak için gaz  kullanımını artırmalıdır. Eğer Rus gazını Türkiye üzerinden almak istiyorlarsa  parasını verip alırlar." değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ TALEBİ ÖNEMLİ ORANDA BÜYÜYECEK"
Oxford Enerji Enstitüsü Gaz Araştırma Bölümü Başkanı Prof. Dr.  Jonathan Stern de Türkiye'nin doğalgaz talebinin önemli oranda büyümeye devam  edeceğini belirtti. Türk doğalgaz pazarının Rusya ve bölgedeki diğer ülkeler  açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Stern, "Türkiye'nin komşu  ülkelerle önümüzdeki süreçte yaşayacağı politik gelişmeler, bölgesel doğalgaz  gelişmeleri açısından büyük önem taşıyor." dedi.
Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma yolunda öncelikle kendi  doğalgaz arz güvenliğini sağlaması gerektiğini ifade eden Stern, "Doğalgaz  ticaret merkezi olabilmek karmaşık bir süreç ve şu anda politik gelişmeler  önemli projelerin hayata geçmesine engel oluyor.  Bu nedenle Türk halkının  sabırlı olması gerekiyor. Türkiye kısa vadede önemli bir doğalgaz geçiş ülkesi  olma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DoğalgazTicaretGazprom
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