Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

Türkiye'deki mağazalarını kapatıyor

İngiliz departman mağaza zinciri Debenhams Türkiye'deki 2 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

Türkiye'deki mağazalarını kapatıyor

İngiliz departman mağaza zinciri Debenhams Türkiye'deki 2 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:28
Türkiye'deki mağazalarını kapatıyor
banner404

OPERASYONLARINI daha kârlı hale getirmek amacıyla Nisan ayında yeni bir strateji açıklayan ve ana pazarları dışında kalan bazı ülkelerden çıkabileceğini duyuran İngiliz departman mağaza zinciri Debenhams Türkiye'deki iki mağazasını kapatmaya hazırlanıyor.Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre, mağaza kapanışlarının yılsonundan önce gerçekleştirilmesi planlanıyor.Debenhams Türkiye'de Cevahir Alışveriş Merkezi ve Mall of İstanbul'daki iki mağazası ile faaliyet gösteriyor. Debenhams'ın Türkiye'deki mağazacılık operasyonunu Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun Türkiye yatırımı olan Shaya yürütüyor.Konu hakkında bilgi sahibi kaynak, "Debenhams iki mağazasını kapatma kararı aldı. Altı ay içinde mağazalar kapanacak" dedi. Bir diğer kaynak ise, kapanma işleminin Kasım itibarıyla tamamlanmasının beklendiğini söyledi.Debenhams'ın İngiltere'deki merkezinden konuya ilişkin Reuters'a yapılan açıklamada, "Debenhams Nisan ayında açıklanan stratejisi kapsamında, başarılı uluslararası işbirliklerimizi büyütmeyi ve düşük performans gösteren pazarlardaki varlığımızı rasyonalize etmeyi planlamaktadır. Tek tek pazarlarımızın durumu hakkında açıklama yapılmamıştır. Buna Alshaya'nın iştiraki olan Shaya tarafından yürütülmekte olan Türkiye'deki franchise operasyonumuz da dahildir" denildi.

Shaya yetkilileri ise Reuters'ın konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. İngiltere'nin en büyük ikinci departman mağaza zinciri Debenhams, Nisan ayında bazı mağazalarını kapatma, kalan mağazaları yenileme ve online satışları geliştirmek suretiyle kârı artırmayı öngören yeni bir strateji açıklamıştı.Debenhams CEO'su Sergio Bucher yeni stratejinin açıklandığı toplantıda, şirketin ana pazarları dışında kalan bazı ülkelerden çıkabileceğini söylemişti. Şirket, İngiltere'deki mağazalarından azami 10 tanesinin kapatılmasının değerlendirdiğini, ayrıca bir bölge dağıtım merkezi ile 10 bölge deposunun kapatılması için de değerlendirme yürüttüğünü açıklamıştı.Debenhams 60 ülkede 260'ın üzerinde mağaza ile faaliyet gösteriyor. Debenhams Türkiye'de 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.Son dönemde kurdaki yükseliş, buna bağlı artan kira giderleri ve diğer maliyetler, pazardaki yoğun rekabet, az mağaza sayısına bağlı düşük hacim ile Çin'de üretilip Türkiye'ye ithal edilen mallara ilave vergi uygulaması gibi nedenlerle kârlılık baskısı yaşayan bazı uluslararası markalar Türkiye'den çıkmıştı.

KÜÇÜK ÖLÇEKLE PERAKENDEDE BAŞARI ZOR

Debenhams'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatmayı planladığını belirten bir başka kaynak ise, iki mağaza ile faaliyet gösteren Debenhams'ın Türkiye operasyonunun çok küçük olduğunu; hacim düşük kaldığında perakende markalarının varlığını sürdürmesinin zor olduğunu söyledi.Kaynak, "İki mağaza ile pazarda ne yapabilirsiniz? Daha önce mağazalarını kapayan Top Shop, River Island gibi markalar da sadece birkaç mağaza ile faaliyet gösteriyordu. Ancak hacim olması, ölçek olması lazım. Yoksa olmuyor" dedi ve ekledi:

"Diğer yandan bazı markalar pazara kendileri girmeyip, bir grup üzerinden giriyorlar. O grup da marka ile ana firma gibi ilgilenmiyor. Oysa pazara kendiniz girerseniz başarılı oluyorsunuz. Dolayısıyla pazardan çıkma kararları, biraz da firmaların stratejisi ile alakalı. Debenhams'ta da operasyonel bir sıkıntı olabilir, strateji sıkıntısı olabilir."Hollandalı giyim zinciri C&A Türkiye'deki mağazalarını geçen yıl Türk rakibi DeFacto'ya devrederek pazardan çıkmış; İngiliz River Island ve Top Shop da Türkiye'deki mağazalarını kapatmıştı. Alman kozmetik zinciri Douglas da Türkiye'den çıkma kararı almıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ingiliz DeviDebenhamsMağaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
Murat Ülker imzaladı Godiva, Moğolistan'a uzanıyor
Murat Ülker imzaladı Godiva, Moğolistan'a uzanıyor
Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu
Dergi ve gazete tek uygulamada buluştu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals