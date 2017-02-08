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Türkiye bunu yapacak tek ülke olacak

Türkiye, ‘Milli Tarım’ Projesi kapsamında geçilecek olan organik çay tarımı ile dünyada organik çay üreten tek ülke olacak

Türkiye bunu yapacak tek ülke olacak

Türkiye, ‘Milli Tarım’ Projesi kapsamında geçilecek olan organik çay tarımı ile dünyada organik çay üreten tek ülke olacak

08 Şubat 2017 Çarşamba 08:32
Türkiye bunu yapacak tek ülke olacak
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RİZE Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, ‘Milli Tarım’ Projesi kapsamında geçileceğini açıkladığı organik çay tarımı ile dünyada organik çay üreten tek ülke olacaklarını ifade etti.
RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, Türk çayının Doğu Karadeniz Bölgesi ve ülke için stratejik ve milli ürün olduğunu belirterek bölgenin tarım havzası ilan edilmesi ve akabinde organik tarıma geçişin Türk çayının ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracağını söyledi. Erdoğan, “Bölgenin organik tarıma geçmesi halkın sağlığının ve tüketicinin korunması anlamında çok önemlidir. Organik çaya geçişle birlikte herkesin kafasında birçok soru oluştu. Tüm üreticilerin ve sanayicilerin içi rahat olsun. Uzun vadede organik tarım çay sektörüne önemli kazançlar sağlayacak” dedi.

“ÇAY ÜRETİCİSİNİN GELİRİ ARTACAK”
Ülke açısından organik tarıma geçişle birlikte çevrenin korunarak yeni nesillere sağlıklı bir gelecek hazırlanacağına dikkat çeken Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Gelecek nesillere sürdürülebilir temiz ve kullanılabilir tarımsal alanlar bırakılacak, köyden kente göç önlenecek, su kaynakları ve su havzaları korunarak daha sağlıklı hale getirilecek, çay üretici gelirini artırarak ve bölgenin ekonomik seviyesi yükselecek, dünyada tercih edilebilir ürünler üreterek ihracat arttırılacak. Ayrıca organik tarımla birlikte toprak ve su doğal dengesinde olacağı için derelerimizde ve denizimizde balık miktarı yeniden artmaya başlayacak, eski dengeler yeniden oluşacak. Yok olmaya yüz tutmuş canlı ve endemik bitki türlerinin yeryüzünden silinmesi önlenecek ve sayıları yeniden artacak. Sağlıklı yaşam ve gelecek projesi olan organik tarım, hem gelirimizi artıracak hem de bize ve çocuklarımıza daha sağlıklı bir yaşam imkânı sunacak.”

“DÜNYADA TEK ORGANİK ÇAY ÜRETİCİSİ ÜLKE OLACAĞIZ”
Dünyada hastalıkların çoğalmasıyla organik üretim trendinin yükseldiğine dikkat çeken Erdoğan,”Artık ülkeler özellikle organik ürün talep ediyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya, Finlandiya, İsviçre, Kanada ve Rusya olmak üzere tüm dünya ülkeleri organik tarım ürünlerini tercih ediyor. Türk çay sektöründe herkesin bildiği gibi kimyasal ilaç kullanılmamakta fakat kimyasal gübreleme yapılmaktaydı. Aslında yarı organik olan Türk çayı bu uygulamayla tam organiğe geçiş yapmıştır. Çay sektörü bu sevindirici gelişmeyle dünya çay üretici ülkeleri arasında tek ülke konumunda olacak. Ülkemize önemli ekonomik girdi kazandıracak organik çay üretimini bir üretici, bir sanayici ve bir tüketici olarak destekliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bunların yanı sıra organik tarımın en önemli faydası, gelecek nesillere bırakılacak, sürdürülebilir bir çay tarımı ve daha sağlıklı, daha yaşanılabilir bir dünyadır” diyerek açıklamasını tamamladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ErdoğanRizeMilli Tarım
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