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Turkcell ve D&R'dan işbirliği

Turkcell’in televizyon platformu TV+ ve sevilen müzik platformu fizy; kültür, sanat, medya perakende zinciri D&R’dan satın alınabileceği açıklandı. Yapılan iş birliği kapsamında D&R’ın tüm Türkiye genelindeki 151 mağazasından TV+ ve fizy satışa sunulacak

Turkcell ve D&R'dan işbirliği

Turkcell’in televizyon platformu TV+ ve sevilen müzik platformu fizy; kültür, sanat, medya perakende zinciri D&R’dan satın alınabileceği açıklandı. Yapılan iş birliği kapsamında D&R’ın tüm Türkiye genelindeki 151 mağazasından TV+ ve fizy satışa sunulacak

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:16
Turkcell ve D&R'dan işbirliği
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TÜRKİYE'NİN önde gelen iki şirketi Turkcell ve D&R güçlerini birleştirdi. Yapılan iş birliği ile D&R müşterileri Turkcell’in müzik platformu fizy’ye ve televizyon platformu TV+’a artık tüm Türkiye’deki 151 D&R mağazasından ulaşabilecek. Böylece Türkiye genelinde D&R ziyaretçilerine ulaşılarak fizy ve TV+ deneyimi yaşatılacak. Tüm operatör müşterilerinin kullanabildiği TV+ ve fizy, D&R’a özel ayrıcalıklarla sunulacak. İlk defa Turkcell dışında bir kanal ayrıcalığıyla satışı yapılmaya başlanan TV+ ve fizy, D&R’lardan kolayca alınıp kullanılabilcek.

Turkcell’liler fizy dinlerken internet paketinden harcamıyor

D&R mağazalarının müzik köşesinde yerini alan fizy’de milyonlarca şarkı ve klip, fizy’ye özel video içerikleri, yüzlerce liste ve Türkiye’nin sevilen radyo kanalları yer alıyor. Müzikseverler D&R mağazaları içerisinde oluşturulan özel alanlarda fizy’yi deneyimleyebilecek, isterse satın alabilecek. D&R’dan fizy ve TV+ alabilmek için tek yapılması gereken bu talebi mağaza kasalarından iletmek. 

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Anahtar Kelimeler:
TurkcellD&R
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