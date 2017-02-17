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Turkcell enerji şirketi kuruyor

Turkcell, 2 milyon lira sermayeyle elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış olan bir enerji şirketi kuracağını açıkladı

Turkcell enerji şirketi kuruyor

Turkcell, 2 milyon lira sermayeyle elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış olan bir enerji şirketi kuracağını açıkladı

17 Şubat 2017 Cuma 16:35
Turkcell enerji şirketi kuruyor
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TÜRKİYE'NİN lider GSM operatörü Turkcell enerji sektörüne giriyor. Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri AŞ'nin işletme konusu elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış olan bir enerji şirketi kuracağı belirtildi.

EPDK'YA BAŞVURULACAK

2 milyon lira sermayeyle kurulacak söz konusu şirketin, tescil ve ilan işlemlerinin ardından faaliyet izni almak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna lisans başvurusunda bulunacağı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. tarafından, 2.000.000.-TL (İkimilyon Türk Lirası) sermayeli, işletme konusu elektrik enerjisi ticareti, toptan satış, perakende satış olan bir şirket kurulması amacıyla, Şirket kuruluşunun tescil ve ilanı için başvuruda bulunulacaktır".Turkcell, Turktell'in sermayesinin yüzde 100'üne sahip.

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Anahtar Kelimeler:
TurkcellTurkcell Enerji şirketi2 Milyon LiraKamuyu Aydınlatma Platformu
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