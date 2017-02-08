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Türk Telekom'dan rekor büyüme!

Türk Telekom'un 2016 yılı gelirleri, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek, yüzde 10,9 artışla 16,1 milyar liraya yükseldi

Türk Telekom'dan rekor büyüme!

Türk Telekom'un 2016 yılı gelirleri, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek, yüzde 10,9 artışla 16,1 milyar liraya yükseldi

08 Şubat 2017 Çarşamba 19:06
Türk Telekom'dan rekor büyüme!
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2016 yılsonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom, toplam konsolide grup gelirlerinde şirket öngörülerinden daha güçlü bir büyüme sağlayarak, yılı rekor seviyede gelir ve yüksek operasyonel performansla tamamladı.Şirketin 2016 yılındaki gelirleri, halka arzdan bu yana yıllık bazda en yüksek büyüme oranı olan yüzde 10,9 ile 16,1 milyar liraya ulaştı.Türk lirasının (TL) dolar ve avro karşısında 2016 yılında yaşadığı değer kaybı ve kur zararları net kar yaratımına olumsuz yansısa da Türk Telekom operasyonel olarak başarılı bir yılı geride bıraktı.Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) ise halka arzdan bu yana rekor seviyesi olan 5,5 milyar liraya yükseldi.Geçen yıl da yatırımlarına hız kesmeyen Türk Telekom, 3 milyar lira yatırım gerçekleştirerek Türkiye'nin dijital geleceğine katkı sağlamaya devam etti.Türk Telekom, 2016 yılında, halka arzdan bu yana rekor seviyede gerçekleşen 1,5 milyon net abone kazanımı ile 38,9 milyon aboneye ulaştı. Genişbant abone tabanı da halka arzdan bu yana en yüksek yıllık abone kazanımı olan 691 bin ile 2016 yılı sonunda 8,7 milyona yükseldi.Fiber abone sayısı, geçen yıl sonunda 2 milyonu aşan Türk Telekom'un fiber uzunluğu 228 bin kilometre, fiber hane kapsama rakamı da 13,9 milyon olarak gerçekleşti.Mobil abone tabanı 2015'teki güçlü 932 bin abone kazanımının ardından 2016'da 1,3 milyon artışla 18,6 milyona çıkan şirketin, bir yıl önce yüzde 66 seviyesindeki akıllı telefon penetrasyonu ise geçen yılsonunda yüzde 75'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomRekor Büyüme2016 YılıFAVÖK
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