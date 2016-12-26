Türk lirasına dev destek!

2017 yılına sayılı günler kala milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Son toplantısını 29 Aralık'ta gerçekleştirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne karar verecek? 6,5 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda Türkiye İstatistik Kurumu ve Hazine Müsteşarlığı’ndan ekonomik ve sosyal veriler talep edilerek bu veriler komisyon tarafından zam kararı verilmesi için değerlendirilecek