Türk-İş: Asgari ücretliye yeni bir yük geldi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Resmi gazete'de yayımlanan "gelir vergisi genel tebliği"nin asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretli çalışanları olumsuz etkileyeceğini öne sürdü.
Tebliğin, asgari ücretlinin sırtına yeni bir yük getirdiğini savunan Atalay, "İşçiler olarak daha olumlu bir gelişme beklerken, geçmiş senelerden daha kötü bir duruma düştük. Vergiye Temmuz ayında girerken, artık nisanın sonunda girmeye başlayacağız" dedi.
"BİN 600 TL TALEBİNDE ISRARCIYIZ"
Türk-İş olarak net bin 600 liralık taleplerinde ısrarcı olduklarını belirten Atalay, bu miktarın, geçim şartlarının zorluğu düşünüldüğünde bile yeterli olmadığını ifade etti.
Hükümetin işverenlere çeşitli kalemler altında birçok teşvik verdiğini ancak işçilerin bunlardan faydalanamadığını belirten Atalay, şunları kaydetti:
"Bir asgari ücretli, çalıştığı bir yılın yaklaşık bir ayını vergi olarak verirken, acaba bazı işverenlerimiz çalıştıklarının değil bir ayını, bir gününü vergi olarak veriyor mu? İşçiler olarak bunu hakikaten merak ediyoruz. Bu ülkede açlık sınırı bin 432 lira. Bu rakam ortadayken hala bin 600 liranın yüksek olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım değil."
İşverenin durumunu ancak en iyi de işçinin halini bildiğini dile getiren Atalay, "Bin 600 liranın çok olduğunu söylemek, bunu vermemek için ayak diretmek ülkeye ve insanlara kötülük yapmaktır. Hükümetin, toplumun büyük bir kesiminin de üzerinde mutabık olduğu Türk-İş'in bin 600 liralık asgari ücret talebine müspet yaklaşması gerekiyor" diye konuştu.
İŞTE DİĞER ÜCRETLERDEN KESİNTİ ORANI
Kapsam dahilinde yer alan gelirlerden;
– 13,000 TL’ye kadar olanlardan yüzde 15,
– 30,000 TL’nin 13,000 TL’si için 1,950 TL fazlasından yüzde 20,
– 70,000 TL’nin 30,000 TL’si için 5,350 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL’nin 30,000 TL’si için 5,350 TL)
fazlasından yüzde 27,
– 70,000 TL’den fazlasının 70,000 TL’si için 16,150 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL’den fazlasının 110,000 TL’si için 26,950 TL) fazlasından yüzde 35 gelir vergisi tahsil edilecek.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, son gelir vergisi tebliğinin asgari ücretlinin sırtına yeni bir yük getirdiğini belirterek, "Vergiye temmuz ayında girerken, artık nisanın sonunda girmeye başlayacağız" dedi
İlgili Galeriler