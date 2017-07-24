Türk Eczacıları Birliği'ne 18 milyon liralık ceza

KURUM sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada, toplanan tüm delil ve alınan savunmalar sonrası idari para cezasının verildiğine işaret edildi. Kurum, Türk Eczacıları Birliği’ne 18.062.307,32 TL idari para cezası verdi.Kurum söz konusu cezanın yanı sıra “Sağlık Bakanlığı’na ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yurtdışından ilaç temini pazarının rekabete açılmasına yönelik görüş gönderilmesi için Başkanlığın görevlendirilmesine…” yönünde de de karar aldı.

YARGI YOLU AÇIK

Türk Eczacıları Birliği’ne kesilen ceza için Ankara İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık. Anılan cezanın verilmesine ise Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6’ıncı maddesinin ihlali yol açtı.

YASA NE DİYOR

Anılan maddede şöyle deniliyor: “Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.”