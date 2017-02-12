Türk balıkçıları geri dönüyor

PİRAZİZ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'de bu sezon son yılların en kötü hamsi avı döneminin yaşandığını söyledi.

Umduklarını bulamayan balıkçıların bir süre önce avlanmak için büyük ümitlerle Gürcistan'a gittiğini anımsatan Arslan, Türk balıkçısının geçen bir aylık sürede bu ülkede istediği düzeyde hamsi avı yapamadığını işaret etti.

'ORADA DA GİZLENİYOR'

Arslan, Türk karasularında olduğu gibi Gürcistan'da da hamsi sürülerinin kendisini gizlediğini ve ortaya çıkmadığını belirterek, "Bizim kıyılarımızda olduğu gibi komşuda da hamsi kayboldu. Kendisini bir türlü ortaya çıkartmadı. Hal böyle olunca da Türk balıkçısı istediği düzeyde balık avlanamadı." ifadelerini kullandı.

Arslan, diğer teknelerin de dönmesiyle Karadeniz'de hamsi sezonunun kapanacağını söyledi.