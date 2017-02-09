banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88743
ALTIN
146.943
DOLAR
3.6793
STERLIN
4.6278
EURO
3.9330
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Depresyon alarmlı saat gibidir
Depresyon alarmlı saat gibidir
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi tamamlandı!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi...
Organ bağışı ile 3 kişiyi hayata bağladı!
Organ bağışı ile 3 kişiyi...

Türk Akımı'nda sıcak gelişme

Rusya, Avrupa'dan resmi garantiler alınmaması halinde Türk Akımı projesinde ikinci boru hattının yapılmayacağını açıkladı

Türk Akımı'nda sıcak gelişme

Rusya, Avrupa'dan resmi garantiler alınmaması halinde Türk Akımı projesinde ikinci boru hattının yapılmayacağını açıkladı

09 Şubat 2017 Perşembe 17:05
Türk Akımı'nda sıcak gelişme
banner404

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Departmanı Direktörü Aleksandr Botsan-Harchenko, Avrupa'dan resmi garantiler alınmaması halinde Türk Akımı projesinde ikinci boru hattının yapımının planlanmadığını bildirdi.

Rus haber ajansı Interfaks'a konuşan Botsan-Harchenko, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış garantiler olmadan Türk Akımı'nda ikinci hattı inşa etmenin önemli riskler taşıdığını belirtti.

Yalnızca bazı politik kararlara bakarak ikinci hattın inşa edilemeyeceğini vurgulayan Botsan-Harchenko, "Bu nedenle Avrupa Komisyonundan garanti almadan böyle bir işe kalkışmayız." dedi.

Türk Akımı projesinde Türkiye'yi ilgilendiren ilk hat için gerekli tüm onayların alındığını hatırlatan Botsan-Harchenko, ikinci hattın ise Güney Avrupa'ya kesintisiz doğalgaz temini açısından önemli olduğunu aktardı.

Botsan-Harchenko, projenin ikinci hattı için henüz herhangi bir garanti verilmemiş olmasının, başta Sırbistan olmak üzere, bölgedeki diğer ülkelere zarar verdiğini ifade etti.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl 10 Ekim'de imzalanmıştı. Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk AkımıRusyaAvrupaRusya Dışişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere indirim geliyor
Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere indirim geliyor
Esnafı ilgilendiren kanun teklifi Meclis’te
Esnafı ilgilendiren kanun teklifi Meclis’te
300 bin kişiye iş müjdesi!
300 bin kişiye iş müjdesi!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals