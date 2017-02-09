Türk Akımı'nda sıcak gelişme

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Departmanı Direktörü Aleksandr Botsan-Harchenko, Avrupa'dan resmi garantiler alınmaması halinde Türk Akımı projesinde ikinci boru hattının yapımının planlanmadığını bildirdi.

Rus haber ajansı Interfaks'a konuşan Botsan-Harchenko, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış garantiler olmadan Türk Akımı'nda ikinci hattı inşa etmenin önemli riskler taşıdığını belirtti.

Yalnızca bazı politik kararlara bakarak ikinci hattın inşa edilemeyeceğini vurgulayan Botsan-Harchenko, "Bu nedenle Avrupa Komisyonundan garanti almadan böyle bir işe kalkışmayız." dedi.

Türk Akımı projesinde Türkiye'yi ilgilendiren ilk hat için gerekli tüm onayların alındığını hatırlatan Botsan-Harchenko, ikinci hattın ise Güney Avrupa'ya kesintisiz doğalgaz temini açısından önemli olduğunu aktardı.

Botsan-Harchenko, projenin ikinci hattı için henüz herhangi bir garanti verilmemiş olmasının, başta Sırbistan olmak üzere, bölgedeki diğer ülkelere zarar verdiğini ifade etti.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde hükümetler arası anlaşma Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl 10 Ekim'de imzalanmıştı. Proje kapsamında, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.