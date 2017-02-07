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Turistler yemeğe 5.1 milyar dolar harcadı

Türkiye'ye gelen turistlerin geçen yıl yeme içme harcamaları 5,1 milyar doları buldu. Vatandaşlar, yurt dışındaki kişisel harcamalarının yüzde 25'ini konaklamaya, yüzde 11'ini hediyelik eşyaya ayırdı

Turistler yemeğe 5.1 milyar dolar harcadı

Türkiye'ye gelen turistlerin geçen yıl yeme içme harcamaları 5,1 milyar doları buldu. Vatandaşlar, yurt dışındaki kişisel harcamalarının yüzde 25'ini konaklamaya, yüzde 11'ini hediyelik eşyaya ayırdı

07 Şubat 2017 Salı 11:58
Turistler yemeğe 5.1 milyar dolar harcadı
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TÜRKİYE'YE geçen yıl gelen turistler,  yeme içmeye 5 milyar 108 milyon dolar harcadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden  derlenen bilgiye göre, 2016 yılında tatilini Türkiye'de geçiren turistlerin  toplam turizm harcaması, 18 milyar 495 milyon doları kişisel harcama, 3 milyar  611 milyon doları da paket tur harcamaları olmak üzere 22 milyar 107 milyon dolar  oldu.

Turistlerin kişisel harcamalar içinde en yüksek kalemi (yüzde 27) 5  milyar 108 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 3 milyar 269 milyon  dolarla uluslararası ulaştırma harcamaları takip etti.

Söz konusu dönemde turistler, konaklama için 2 milyar 507 milyon  dolar, ulaştırma için 1 milyar 772 milyon dolar, sağlık için 715 milyon dolar,  spor, eğitim ve kültür için 295 milyon dolar, tur hizmetleri için de 55 milyon  dolar harcadı.

Turistlerin Türkiye'de giyim ve ayakkabıya yaptıkları harcama 2 milyar  607 milyon dolar, hediyelik eşyaya yaptıkları harcama ise 1 milyar 24 milyon  dolar olarak kayda geçti.

Türkiye'den halı ve kilim alan turistlerin ödediği miktar 87 milyon  dolar olarak gerçekleşti. Diğer harcamalara 902 milyon dolar para ayıran  turistler, marina hizmetlerine de 55 milyon dolar harcama yaptı.

YURT DIŞINDAKİ HARCAMALARIN YÜZDE 25'İ KONAKLAMAYA GİTTİ

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların  harcamalarından oluşan turizm giderleri ise 2016'da 5 milyar 50 milyon dolar  olarak gerçekleşti. Turizm giderlerinin 4 milyar 31 milyon doları kişisel harcama  ve 1 milyar 18 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.

Türk vatandaşları, yurt dışındaki kişisel harcamalarının yüzde 65'ini  yeme içme, konaklama ve hediyelik eşyaya ayırdı. Turizm giderlerinin 1 milyar 120  milyon doları yeme içme, 1 milyar 35 milyon doları konaklama ve 472 milyon doları  hediyelik eşya harcamalarından oluştu. Kişisel harcamalarda yeme içmenin payı  yüzde 27, konaklamanın payı yüzde 25 ve hediyelik eşyanın payı yüzde 11 olarak  gerçekleşti.

Yurt dışını ziyaret eden 7 milyon 892 bin vatandaşın ortalama  harcaması 640 dolar olarak belirlendi.
 

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Anahtar Kelimeler:
TuristTürkiye İstatistik KurumuTüik
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