Tüketici güven endeksi açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azaldı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azalarak 85,9'a geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ocak ayında 88,6 iken, şubat ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 88'e indi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösterdi.

TASARRUF ETME İHTİMALİ DÜŞTÜ

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında azalarak 67,9 oranında gerçekleşti. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azaldığına işaret etti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,9 oranında düştü. Ocak ayında 22,4 olan endeks, Şubat ayında 21 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını kaydetti.

REVİZE EDİLMİŞTİ

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında kullanılan alt endeks değerleri 2007 yılına çekilerek, daha önce 2012 Ocak ayından başlayan ekonomik güven endeksi serisinin veri derinliği artırılmıştı. Bu kapsamda, 2007 Ocak - 2011 Aralık dönemi için ekonomik güven endeksi ilk defa hesaplanmış, 2012 Ocak - 2016 Aralık dönemi için ise endeks değerleri revize edilmişti.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.