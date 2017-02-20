Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -1°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
143.703
DOLAR
3.6205
STERLIN
4.5024
EURO
3.8423
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Beyinden kötü anıları sildiler
Beyinden kötü anıları sildiler
Gmail artık daha kullanışlı!
Gmail artık daha kullanışlı!
Twitter'dan troll avı!
Twitter'dan troll avı!

Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azaldı. Ocak ayında 66,9 olan endeks değeri şubat ayında 65,7 oldu

Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azaldı. Ocak ayında 66,9 olan endeks değeri şubat ayında 65,7 oldu

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:49
Tüketici güven endeksi açıklandı
banner404

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azaldı.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azalarak 85,9'a geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklandı.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ocak ayında 88,6 iken, şubat ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 88'e indi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösterdi.
TASARRUF ETME İHTİMALİ DÜŞTÜ
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında azalarak 67,9 oranında gerçekleşti. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azaldığına işaret etti.
Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,9 oranında düştü. Ocak ayında 22,4 olan endeks, Şubat ayında 21 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını kaydetti.
REVİZE EDİLMİŞTİ
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında kullanılan alt endeks değerleri 2007 yılına çekilerek, daha önce 2012 Ocak ayından başlayan ekonomik güven endeksi serisinin veri derinliği artırılmıştı. Bu kapsamda, 2007 Ocak - 2011 Aralık dönemi için ekonomik güven endeksi ilk defa hesaplanmış, 2012 Ocak - 2016 Aralık dönemi için ise endeks değerleri revize edilmişti.
Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven EndeksiTcmb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükanne Projesi'nde son gün
Büyükanne Projesi'nde son gün
'Rusya ağır bir ekonomik krizi geride bıraktı'
'Rusya ağır bir ekonomik krizi geride bıraktı'
Koç’tan tek kalemde ‘Cesur’ savunma atağı!
Koç’tan tek kalemde ‘Cesur’ savunma atağı!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals