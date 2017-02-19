TTK römorkör kiralayacak

KURUMUN internet sitesinde yer alan ihale şartnamesine göre, limana giriş ve buradan çıkış yapan gemilere yanaşma, kalkma ve yedekleme gibi hizmetlerde kullanılmak üzere römorkörün 1 yıl kiralanmasına yönelik ihaleye ilişkin teklifler, 13 Mart'a kadar verilebilecek. En az 30 ton çekme gücündeki römorkörlerin maksimum uzunluğu 26 metre, genişliği ise 9,5 metre olacak, yüksek manevra kabiliyetine sahip özellikler istenecek.

Kiralanan deniz vasıtaları, Zonguldak ve Ereğli ilçesi ile Bartın Liman Başkanlığı sınırları içindeki faaliyetlerde kullanılmakta serbest olacak, gemi kurtarma ve yardım gibi hizmetlerde ise yüklenicinin izni doğrultusunda faydalanılacak. Kira sözleşmesi, 1 Nisan 2017 ile 31 Mart 2018 tarihleri arasında geçerli olacak.