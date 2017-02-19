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TTK römorkör kiralayacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), işlettiği Zonguldak Limanı'ndaki gemilere kılavuzluk hizmeti yapmak üzere ihaleyle 1 adet römorkör kiralayacak

TTK römorkör kiralayacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), işlettiği Zonguldak Limanı'ndaki gemilere kılavuzluk hizmeti yapmak üzere ihaleyle 1 adet römorkör kiralayacak

19 Şubat 2017 Pazar 11:22
TTK römorkör kiralayacak
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KURUMUN internet sitesinde yer alan ihale şartnamesine göre, limana  giriş ve buradan çıkış yapan gemilere yanaşma, kalkma ve yedekleme gibi  hizmetlerde kullanılmak üzere römorkörün 1 yıl kiralanmasına yönelik ihaleye  ilişkin teklifler, 13 Mart'a kadar verilebilecek. En az 30 ton çekme gücündeki römorkörlerin maksimum uzunluğu 26 metre,  genişliği ise 9,5 metre olacak, yüksek manevra kabiliyetine sahip özellikler  istenecek.
Kiralanan deniz vasıtaları, Zonguldak ve Ereğli ilçesi ile Bartın  Liman Başkanlığı sınırları içindeki faaliyetlerde kullanılmakta serbest olacak,  gemi kurtarma ve yardım gibi hizmetlerde ise yüklenicinin izni doğrultusunda  faydalanılacak. Kira sözleşmesi, 1 Nisan 2017 ile 31 Mart 2018 tarihleri arasında  geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
TTKRömorkörTürkiye Taşkömürü KurumuZonguldak Limanı
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