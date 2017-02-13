'Trump, ABD ekonomisi için kısa vadede iyi'

IMF Başkanı Christine Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump'ın atmayı planlandığı adımların ABD ekonomisi için kısa vadede iyi olduğunu ancak, Amerikan faiz oranlarının yükselmesi ve ABD Doları'nın güçlenmesinin global ticareti zorlayacağını söyledi.

Dubai'de konuşan Lagarde, Trump'ın ABD altyapısına yatırım ve vergi reformu planlarının büyük olasılıkla Amerikan ekonomisini büyüteceğini belirtti.

"ABD ekonomisinde büyüme konusunda iyimser olmas için nedenler var" diye konuşan Lagarde, bununla birlikte Trump'ın politikalarının global ekonomi için zorluk yaratacak bir sıkılaşmaya yol açmasının muhtemel olduğunun farkında olduklarını da ifade etti.