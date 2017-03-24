TRT`ye büyük hisse oyunu!

DÜN Resmi Gazete'de yer alan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) Euronews'teki ortaklığının bittiğine ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. Kararda, "TRT'nin uluslararası yayın kuruluşu Euronews'e ortak olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

TRT'den yapılan açıklamada ise bu noktaya nasıl gelindiği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

HİSSELER KADEME KADEME DÜŞÜRÜLDÜ

TRT açıklamasında, TRT'nin 28 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Euronews SA’ya yüzde 15.70 oranında hisse satın almak suretiyle hissedar olarak katıldığı hatırlatıldı.

Ancak bir kamu yayıncısı olan Euronews SA’nın, çeşitli ticari gerekçelerle 19 Haziran 2015 tarihli olağanüstü Genel Kurul Toplantısında özel bir şirket olan Media Globe Networks’e TRT’nin itirazlarına rağmen çoğunluk kararıyla sermaye artışı ve buna bağlı hisselerin yüzde 53’ünün satışının gerçekleştirildiği belirtildi. Bu satışın ardından, TRT’nin Euronews SA’daki hisse oranı da yüzde 15.70’ten yüzde 6.64’e geriledi.

2016 yılının sonlarına doğru ise benzer bir karar daha alındı. Euronews SA, finansal gerekçelerle hisse artırımı ve bunun ardından da yeni bir hissedarı ortaklığa dâhil etme yönünde Genel Kurul’dan yetki aldı. Bunun neticesinde özel bir medya şirketine (Satış işlemi resmi olarak sonuçlanmadığı ve satış süreci ile ilgili gizlilik kararı alındığı için ismi saklı tutuluyor) Euronews SA hisselerinin yüzde 25’inin satış kararı alındı.

Satış işlemleri resmi olarak gerçekleştiğinde, Euronews SA içindeki diğer kamu yayıncılarının hisse oranının yüzde 15’e, TRT’nin hisse oranının ise yüzde 2.12’ye düşmüş olacağı belirtildi

TRT'NİN SÖZ HAKKI KALMADI

Hisse oranındaki bu düşüş ile birlikte TRT, ortaklığa girdiği ilk tarihte Euronews SA’nın en yüksek karar organı olan Denetleme Kurulu’nda sahip olduğu 2 üyeliği de kaybetmiş olacak. Dolayısıyla yeni yapılanmada TRT, şirketin karar mekanizmalarında temsil edilme hakkını yitirecek.

Buna bağlı olarak başta yayıncılık olmak üzere tüm idari kararlarda da söz hakkını kullanamayacak.

TÜRKÇE YAYINLAR OCAK 2018'DE BİTECEK

Öte yandan TRT ile Euronews SA arasındaki hissedarlık anlaşmasına esas teşkil eden Türkçe Euronews hizmetinin yapımı ve dağıtımına ilişkin lisans anlaşması da 16 Aralık 2016 tarihinde sonlandırıldı. Lisans anlaşmasındaki ilgili madde gereği Türkçe yayınlar Ocak 2018’e kadar devam edecek.

TRT açıklamasında, belirtilen bu gelişmeler neticesinde TRT'nin Euronews'a ortak olmasına ilişkin 2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlükten kaldırılmasının dünkü resmi gazetede yayınlanan kararla onaylandığı ifade edildi.

ORTAKLAR KİM?

1993 yılında kurulan Euronews, toplam 13 dilde yayın yapıyor. Kurumun ortakları şöyle:

Media Globe Networks, CT (Çek Cumhuriyeti), CyBC (Güney Kıbrıs), ENTV(Cezayir), ERT (Yunanistan), ERTT (Tunus), ERTU(Mısır), Francetélévisions (Fransa), NTU (Ukrayna), PBS (Malta), RAI (İtalya), RTBF (Belçika), RTE(İrlanda), RTP (Portekiz), RTR (Rusya), RTVSLO (Slovenya), SNRT (Fas), SSR (İsviçre), TRT (Turkiye), TVR (Romanya), TV4 (İsveç), YLE (Finlandiya), Grand Lyon, Département du Rhône, Région Rhône-Alpes.