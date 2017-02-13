Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.543
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6099
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Şubat Günlük Burç Yorumu
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis...

Trafik sigortasında inanılmaz oyun!

Trafik sigortası mağduru vatandaş, yüksek prim ödememek için yeni bir yöntem buldu. Aile içinde kim kaza yapmamışsa araç, o kişiye devrediliyor

Trafik sigortasında inanılmaz oyun!

Trafik sigortası mağduru vatandaş, yüksek prim ödememek için yeni bir yöntem buldu. Aile içinde kim kaza yapmamışsa araç, o kişiye devrediliyor

13 Şubat 2017 Pazartesi 08:37
Trafik sigortasında inanılmaz oyun!
banner404

TRAFİK sigortasında geçen yıl yapılması vaat edilen indirimler hayata geçmeyince hem vatandaş hem de acenteler isyan etti. Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği Başkanı İrfan Uzun, şu anda 6 milyon vatandaşın trafik sigortası olmadan trafikte bulunduğunu söyledi. "Ticari araçlara 2 bin lira üst sınır getirildikten sonra sigorta şirketleri, ortaya çıkan zararlarını hususi araçların trafik sigortası üzerinden karşılıyor" diyen Uzun, bunun da vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.

TEK FİYAT DÖNEMİNE DÖNÜLMELİ

Vatandaşın yüksek trafik sigortası fiyatları yüzünden kendi çıkış yollarını yarattıklarının altını çizen Uzun, şöyle konuştu: "5 bin liralık bir araca binen adama bin 700 lira trafik sigortası fiyatı çıkarıyorlar. Sigorta ödememek için arabasını satan var. Vatandaş yüksek fiyat ödememek için eşi kaza yapmamışsa eşinin, eşi kaza yaparsa çocuğunun üzerine devrediyor aracını. Kendi içinde bir çark çeviriyorlar. Bazı arabalarda limitsiz teminatı olan kasko 700 lira çıkarken trafik sigortası 1000 lirayı görüyor. Sektörde ciddi bir kaos var. Tıpkı DASK gibi tek fiyata dönülmeli."

İrfan Uzun, trafik sigortasında, teminatı aynı olmasına rağmen bir firma 800 lira fiyat çıkarırken başka bir firmanın aynı araca bin 900 lira prim çıkardığını, bu noktada acentelerin arada kaldığını berlirtiyor.

PRİMLERİN DÜŞMESİ DEĞİL ARTMAMASI KAZANIM OLUR

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Akif Eroğlu ise, şunları söyledi: "Trafik sigortasında ödenmekte olan tazminatın yaklaşık yarısı maddi hasarlardan, maddi hasarların da yaklaşık yarısı yedek parça maliyetlerinden kaynaklanıyor. Devam eden yapısal sorunlar ve dolar kurundaki hızlı yükseliş nedeniyle 2017'de primlerin düşmesini değil, artmamasını beklemek sigortalılar için kazanım oluşturur."

banner355
Anahtar Kelimeler:
Trafik SigortasıPrim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
800 milyon dolarlık ithal et krizi
800 milyon dolarlık ithal et krizi
Büyükanne maaşı için iki günde 30 bin başvuru
Büyükanne maaşı için iki günde 30 bin başvuru
Yabancı yatırımcıya özel izin
Yabancı yatırımcıya özel izin

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals