Trafik sigortasında aile içi devir oyunu

TRAFİK sigortasında geçen yıl yapılması vaat edilen indirimler hayata geçmeyince hem vatandaş hem de acenteler isyan etti. Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği Başkanı İrfan Uzun, şu anda 6 milyon vatandaşın trafik sigortası olmadan trafikte bulunduğunu söyledi. "Ticari araçlara 2 bin lira üst sınır getirildikten sonra sigorta şirketleri, ortaya çıkan zararlarını hususi araçların trafik sigortası üzerinden karşılıyor" diyen Uzun, bunun da vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.

TEK FİYAT DÖNEMİNE DÖNÜLMELİ

Vatandaşın yüksek trafik sigortası fiyatları yüzünden kendi çıkış yollarını yarattıklarının altını çizen Uzun, şöyle konuştu: "5 bin liralık bir araca binen adama bin 700 lira trafik sigortası fiyatı çıkarıyorlar. Sigorta ödememek için arabasını satan var. Vatandaş yüksek fiyat ödememek için eşi kaza yapmamışsa eşinin, eşi kaza yaparsa çocuğunun üzerine devrediyor aracını. Kendi içinde bir çark çeviriyorlar. Bazı arabalarda limitsiz teminatı olan kasko 700 lira çıkarken trafik sigortası 1000 lirayı görüyor. Sektörde ciddi bir kaos var. Tıpkı DASK gibi tek fiyata dönülmeli."

İrfan Uzun, trafik sigortasında, teminatı aynı olmasına rağmen bir firma 800 lira fiyat çıkarırken başka bir firmanın aynı araca bin 900 lira prim çıkardığını, bu noktada acentelerin arada kaldığını belirtiyor.

PRİMLERİN DÜŞMESİ DEĞİL ARTMAMASI KAZANIM OLUR

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Akif Eroğlu ise, şunları söyledi: "Trafik sigortasında ödenmekte olan tazminatın yaklaşık yarısı maddi hasarlardan, maddi hasarların da yaklaşık yarısı yedek parça maliyetlerinden kaynaklanıyor. Devam eden yapısal sorunlar ve dolar kurundaki hızlı yükseliş nedeniyle 2017'de primlerin düşmesini değil, artmamasını beklemek sigortalılar için kazanım oluşturur."