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Trafik sigortasına yeni model geliyor!

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Şu ana kadar cayma hakkını kullananlar yüzde 26, oldukça yüksek bir rakam. Maalesef otomatik BES'e ilişkin haksız, olumsuz bir kampanya hissediyorum." dedi. Trafik sigortasıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptıklarını ifade eden Şimşek, "Arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım" dedi

Trafik sigortasına yeni model geliyor!

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Şu ana kadar cayma hakkını kullananlar yüzde 26, oldukça yüksek bir rakam. Maalesef otomatik BES'e ilişkin haksız, olumsuz bir kampanya hissediyorum." dedi. Trafik sigortasıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptıklarını ifade eden Şimşek, "Arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım" dedi

17 Şubat 2017 Cuma 12:12
Trafik sigortasına yeni model geliyor!
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BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Otomatik BES'te 12 Şubat itibarıyla 980 bin katılımcı var. Bu iyi bir rakam. Toplanan fon yaklaşık 98 milyon lira civarında. Şu ana kadar cayma hakkını kullananlar yüzde 26, oldukça yüksek bir rakam. Maalesef otomatik BES'e ilişkin haksız, olumsuz bir kampanya hissediyorum." dedi.
'ASLINDA ŞOFÖRÜN SİGORTALANDIRILMASI LAZIM'
Şimşek, zorunlu trafik sigortasıyla ilgili şunları söyledi:
"Şu anda yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Sistemin şöyle bir eksikliği var, trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanızın sigortası var, belki de hiç deneyimi olmayan bir şoföre 'hadi al sür' diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim, arkadaşlar çalışıyor. Sadece taşıtın değil sürücünün risklerini de dikkate alan bir sistem... Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker."

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Anahtar Kelimeler:
Trafik SigortasıMehmet ŞimşekOtomatik BES
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