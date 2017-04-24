Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
148.816
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6263
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

TOKİ kiracıları sevindirecek!

TOKİ’den dar gelirliye 7 bin 585 konut müjdesi geldi. İnşaatlar sürüyor

TOKİ kiracıları sevindirecek!

TOKİ’den dar gelirliye 7 bin 585 konut müjdesi geldi. İnşaatlar sürüyor

24 Nisan 2017 Pazartesi 08:38
TOKİ kiracıları sevindirecek!
banner404

TÜRKİYE’de konut ihtiyacının karşılanmasında devletin neredeyse tek girişimci ve üretici kuruluşu olduklarını anlatan Turan “Bu kimliğimizle, milletimizin beklentilerini hayata geçirebilmek için önemli bir görevi yürütüyoruz. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır bir ‘dost eli’ yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Turan, konut ve sosyal donatı üretim hedefini her yıl artırdıklarını, İdare’nin ocak ayı başından bugüne kadar toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar 102 milyon lira olan 48 ihaleyi sonuçlandırdığını kaydetti. Bu yıl yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Turan, şöyle konuştu:
İNŞAATLAR SÜRÜYOR
“Bu yıl 10 bin 793 konut ve 516 sosyal donatının yapımına başladık. Değerlendirme aşamasındaki bin 580 konut ve tarihi alınan 9 bin 242 konut ile bu süreye kadar 21 bin 615 konut rakamına ulaştık. Bu yıl dar ve orta gelir grubu için 7 bin 322, alt-yoksul gelir grubu için 263, gecekondu dönüşümünde ise 3 bin 208 sosyal konutun yapımına başladık. Ayrıca 5 okul, bir üniversite, 11 ticaret merkezi, 14 cami, 4 jandarma komutanlığı binasının da içinde bulunduğu 516 sosyal donatının yapımına başlandı.” Yeni projeler devam ediyor İdarenin geçen yıl koyduğu 60 bin konut hedefini aştığını belirten Turan “Geçen yıl tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu yıl hedeflerimiz doğrultusunda çalışacağız, 65 bin konutu ihale edeceğiz” dedi. İç Anadolu Bölgesi’nde bu yıl yaklaşık 9 bin konut için proje çalışması yaptıklarını söyleyen Turan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu yıl 6 bin 964 konut için proje yatıklarını söyledi. İstanbul’da kentsel dönüşüm odaklı çalıştıklarını dile getiren TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul’da 5 bin 200 konut yapmayı planladıklarını da söyledi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TokiKonut IhtiyacıDeğerlendirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesleki Yeterlilik için yarın son gün
Mesleki Yeterlilik için yarın son gün
İhracata "petrol borusu" dopingi
İhracata "petrol borusu" dopingi
THY 8 bin kabin memuru alacak
THY 8 bin kabin memuru alacak

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals