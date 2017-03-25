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TL’ye Çetinkaya’nın imzası giriyor

Merkez Bankası başkanlığına Nisan 2016’da Erdem Başçı’nın yerine atanan Murat Çetinkaya’nın imzası tedavüle girecek yeni banknotlara yer alacak

TL’ye Çetinkaya’nın imzası giriyor

Merkez Bankası başkanlığına Nisan 2016’da Erdem Başçı’nın yerine atanan Murat Çetinkaya’nın imzası tedavüle girecek yeni banknotlara yer alacak

25 Mart 2017 Cumartesi 22:40
TL’ye Çetinkaya’nın imzası giriyor
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27 Mart’tan itibaren tedavüle girecek E9 Emisyon Grubu III. Tertip 200, 10 ve 5 TL’lik banknotlarda başkan olarak Çetinkaya’nın imzası bulunacak. Çetinkaya ile birlikte 200 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’ye, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Uysal’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’ye ait imzalar olacak. Erdem Başçı döneminde Başkan Yardımcısı olan Çetinkaya›nın sadece II. Tertip 20 TL’lik banknotların üzerinde imzası bulunuyordu. Mevcut piyasadaki banknotlar yeni tertiple birlikte tedavülde bulunmaya devam edecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası BaşkanlığıErdem BaşçıMurat ÇetinkayaBanknotlar
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