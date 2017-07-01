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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

TİM ihracat rakamları açıklandı

İhracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak yaklaşık 12,1 milyar dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 4,5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti

TİM ihracat rakamları açıklandı

İhracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak yaklaşık 12,1 milyar dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 4,5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:19
TİM ihracat rakamları açıklandı
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TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) 2017'nin haziran ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.
 
Buna göre haziranda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8  artarak 12 milyar 70 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemdeki ihracat ise geçen  yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar  düzeyinde gerçekleşti.
 
İHRACATÇILAR İÇİN YENİ REFORMLAR YOLDA
 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) haziran ayı ihracat verilerini açıkladığı programa katıldı.
 
Burada konuşan Şimşek, ihracatçılar için üzerinde çalışılan birçok reform konusunun olduğunu söylerken, "Önümüzdeki dönemde bu reformları hayata geçireceğiz. Bu reformlar istihdamın artışı, üretimin artışı için yapılacak reformlar. Şu anda AB ile Gümrük Birliği'ni nasıl güncelleriz onun için çalışıyoruz. Küresel entegrasyon büyümenin adımıdır. İhracatçımızı Turquality programı ile desteklemeye devam edeceğiz. Dünya ihracatında payımız artıyor. 2002'de dünya ticaretindeki payımız yüzde 0.55'ti, şimdi yüzde 0.80 oldu. 2000'li yıllarda ihracat yaptığımız ülke sayısı 8'di şimdi 30. Tek bir pazara, ürüne bağımlılığımız yok. Türkiye başarı sağlamıştır. 254 pazara ihracat yapıyoruz. İhracattaki teknoloji oranı da artıyor. 2000'li yılların başında toplam ihracat üzerinden düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 47 idi. Bu oran yüzde 35'e geriledi. Orta ileri ve ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 37'ye çıktı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TİMIhracatMehmet Şimşek
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