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TİM'den ihracat seferberliğine destek!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Cumhurbaşkanı istihdam seferberliği başlattı. Bunun ana aktörlerinden biri de ihracatçılar olacak. İlave 1 milyon yeni istihdam konusu gündeme geldi. İnşallah bunun 300 binine talibiz" dedi

TİM'den ihracat seferberliğine destek!

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Cumhurbaşkanı istihdam seferberliği başlattı. Bunun ana aktörlerinden biri de ihracatçılar olacak. İlave 1 milyon yeni istihdam konusu gündeme geldi. İnşallah bunun 300 binine talibiz" dedi

09 Şubat 2017 Perşembe 17:59
TİM'den ihracat seferberliğine destek!
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TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği  başlattığını belirterek, "Bunun ana aktörlerinden biri de ihracatçılar olacak.  İlave 1 milyon yeni istihdam konusu gündeme geldi. İnşallah bunun 300 binine  talibiz, bu 300 bin istihdamın ihracatçılar tarafından yaratılacağını  düşünüyoruz." dedi.

TİM'in hazırladığı İhracatçı Eğilim Anketi 2016 4. Çeyrek Gerçekleşme ve 2017 1. Çeyrek Beklenti sonuçlarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan  Büyükekşi, anketi 450 ihracatçı firma ile gerçekleştirdiklerini, soruları firmaların yönetim kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticilerine yönelttiklerini  bildirdi.

Ankete katılan firmaların hemen hemen bütün sektörleri kapsadığını  belirten Büyükekşi, sonuçların neredeyse tüm ihracatçıların genel eğilim ve  beklentilerini yansıttığını ifade etti.  Büyükekşi, 2016'nın son çeyreğindeki gerçekleşmeleri 3 başlık altında topladıklarını, bunların "pazara giriş",  "yatırımlar ve istihdam" ile "ihracatçıların yaşadıkları sorunlar" olduğunu söyledi.

İhracatın doğası gereği bazı firmaların yeni pazarlara girerken, bazılarının da pazarlardan çıktığını kaydeden Büyükekşi, konuşmasını şöyle  sürdürdü:

"Yılın son çeyreğinde yeni pazarlara girdiğini belirten firmaların  oranı bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 38 seviyesinde gerçekleşti. Yani her  3 ihracatçımızdan bir tanesi yeni pazarlara girdi. Diğer taraftan, ihracat  gerçekleştirdikleri pazarlardan çıkanların oranı yüzde 18,2. Önemli olan çıkılan  pazarların az, girilen pazarların ise çok olması. İhracatçılarımızın yeni  pazarlara girmeleri kadar, mevcut pazarlarda yeni müşteriler elde etmeleri de  oldukça önemli. Anket sonuçlarına göre, bu alanda da ihracatçılarımız ilerleme  kaydetmiş durumda. 2016'nın son çeyreğinde, her 2 ihracatçımızdan bir tanesi  mevcut pazarlardaki gücünü derinleştirdi. Yani var olduğu pazarlarda yeni  müşteriler bulmayı başardı. Diğer taraftan, aynı dönemde mevcut pazarlarda  müşteri kaybı yaşayan firmalarımız da var. Bunların oranı ise neredeyse yüzde 40."

'İHRACATÇILARIMIZIN YARISI DÖVİZ RİSKLERİNDEN KORUNMAK İÇİN BİR ARAÇ KULLANMIYOR'

Mehmet Büyükekşi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde gerçekleşen  yatırımlara baktıklarında, firmaların yüzde 60'ının ülkenin geleceğine  güvendiğini ve yurt içindeki yatırımlarını artırdığını gördüklerini, yüzde  30'unun yurt dışındaki yatırımlarını da artırdığını söyledi.

Yurt içinde en büyük yatırımın yüzde 40 ile tesislerin  modernizasyonuna yapıldığını, bunun ardından Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının  geldiğini bildiren Büyükekşi, yurt dışında ise satış ve dağıtım ağını genişletme  yatırımının ilk sırada olduğunu kaydetti.

İhracatçıların yüzde 36'sının 4'üncü çeyrekte istihdamını artırdığını  belirttiğini anlatan Büyükekşi, geçen yıl ihracatçıların pazara girişte  karşılaştığı sorunların başında yüzde 53,1 ile fiyat rekabetinde yaşadığı  sorunların geldiğini vurguladı. Büyükekşi, "Bunu, yüzde 43,8 ile hedef  ülkelerdeki ekonomik sıkıntılar izledi. Üçüncü olarak da yaklaşık yüzde 35 ile  finansmanın öne çıktığını görüyoruz." dedi.

İhracatçıların 2016'da karşılaştıkları genel sorunların neler olduğuna  bakıldığında ilk sırada yüzde 51,3 ile döviz kurlarının geldiğini belirten  Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Yüksek ham madde ve ara malı fiyatları ise yüzde 42,4 oranla ikinci  sırada bulunuyor. Bu sorunları enerji fiyatları, istihdam maliyetleri ve lojistik  maliyetleri takip ediyor. Kurlardaki oynaklıktan zarar gören ihracatçılarımızın  kendini tam olarak koruyamadığını da görüyoruz. Şöyle ki; ihracatçılarımızın  neredeyse yarısı döviz risklerinden korunmak için hala herhangi bir araç  kullanmıyor. Yani ihracatçılar olarak bu konudaki karnemiz yeteri kadar iyi  değil. Biz bu konuda üzerimize düşen çalışmayı her daim yapıyoruz. İnşallah bu  rakam daha iyiye gider. Çünkü 2016'nın başına baktığımızda kendisini hedge  edenlerin oranı yüzde 22'lerdeydi, bu oran yıl sonunda yüzde 50'lere yaklaştı.  Aslında bir gelişme var ama yeterli değil, daha alınması gereken yol var."

'ABD, YÜZDE 17 GİBİ BİR ORANLA HEDEF PAZARLAR ARASINDA 1. SIRADA'

TİM Başkanı Büyükekşi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci önderliğinde  2016'nın sonlarına doğru ihracatçılara verilen teşvik ve finansman desteklerinin  kendileri için büyük umut olduğunu ve 2017'yi ihracatta atılım yılı ilan  ettiklerini ifade ederek, bu yıl 48 farklı ülkeye ticaret heyetleri düzenlemeyi  planladıklarını bildirdi.

İlk kez ticaret heyeti gerçekleştirecekleri ülke sayısının 12  olacağını, bu ülkelerin aralarında Dominik Cumhuriyeti, Uruguay ve Benin gibi  bakir pazarların da bulunduğunu belirten Büyükekşi, dünya ticaretine yön veren  ülkelere Türk Ticaret Merkezleri açacaklarını söyledi.

İran'daki Türk Ticaret Merkezi'nin hazır olduğunu ve bu ay açılışının  yapılacağını bildiren Büyükekşi, "Dubai hazır, New York ve Chicago'nun dekorasyon  çalışmaları devam ediyor. İngiltere'de kiralama ile ilgili görüşmelerimiz devam  ediyor. Daha sonra Almanya, Fransa, Japonya, Çin ve Kenya da sırada." diye  konuştu.

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini 5 başlık altında  topladıklarını, ilk beklentilerinin "hedef pazarlar" olduğunu, ankete göre  ABD'nin yüzde 17 ile hedef pazarlar arasında ilk sırada yer aldığını kaydeden  Büyükekşi, geçen yıl hariç, eskiden hep Rusya'nın birinci çıktığını, bu sefer  ABD'nin birinci, Rusya'nın ikinci olduğunu söyledi.

Büyükekşi, geçen yıl Rusya'ya ihracat kaybının 2 milyar dolar  gerçekleştiğini ifade ederek, bu yıl 2 milyar dolar ve daha fazlasını alabilmek  için çabalayacaklarını ifade etti.

'BU YIL 2 BİN KİŞİ ALACAĞIZ'

Mehmet Büyükekşi, ankete göre firmaların yüzde 68'inin en az geçen  yılki kadar ihracat yapacaklarını söylediğini belirterek, "Üretimde ise bu oran  yüzde 71. Bu iyimser beklenti, 2017'nin büyüme ve ihracat artışı için önemli bir  yıl olacağını gösteriyor." dedi.

Bu yılın ilk çeyreğinde her 2 firmadan bir tanesinin yurt içindeki,  her 3 firmadan bir tanesinin ise yurt dışındaki yatırımlarını artırmayı  planladığını kaydeden Büyükekşi, firmaların bu kararlarının arkasında yer alan  ilk faktörün yüzde 44 ile kurulu kapasite yetersizliği olduğunu vurguladı.

Büyükekşi, her yapılacak yatırımın ihracata ilave bir katkı sunacağını  belirterek, "Bunun en güzel örneğini geçen yıl gördük, Toyota'nın hibrit olarak  ürettiği araba kasım ayında banda indi. Yaklaşık 600 milyon dolar sadece o  firmadan ilave ihracat gelecek. Çünkü o arabalar Japonya dışında dünyada sadece  Türkiye'de üretilecek." şeklinde konuştu.

İhracatçı firmaların yüzde 29'unun 2017'nin ilk çeyreğinde istihdam  artışı sağlayacağını söylediğini, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü çeyrekte daha güçlü  bir istihdam artış beklediklerini kaydeden Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın istihdam seferberliği başlattığını, bunun ana aktörlerinden birisinin  de ihracatçılar olacağını söyledi.

Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Bu seferberlik ihracatçılarımızın, iş adamlarımızın içinden gelerek  azimle ve şevkle olacak. Sayın Başbakanımız da bu konuyla ilgili 12 milyar  liralık destek vereceklerini söyledi. Özellikle söylenen şey şu; 'net ücretler  sizden, sigorta primleri ve vergiler bizden'. Bir iş adamı ne ister ki... İlave 1  milyon yeni istihdam konusu gündeme geldi. İnşallah bunun 300 binine talibiz, bu  300 bin istihdamın ihracatçılar tarafından yaratılacağını düşünüyoruz.

O gün Sayın Cumhurbaşkanımız Konukoğlu'na (iş adamı Abdulkadir  Konukoğlu) sordu, 'sen ne kadar alacaksın' diye. Ben de böyle bir soru gelir diye  sabah kendi şirketimin CEO'sunu aradım. Biz bu yıl 2 bin kişi alacağız. Şu anda  bizde 7 bin 100 kişi çalışıyor, 2 bin kişi daha alacağız. Neredeyse bu 300 binin  yüzde 1'ini benim firmam tek başına alacak."

'(BÜYÜME BEKLENTİSİ) YIL SONUNDA YÜZDE 3,3'

TİM Başkanı Büyükekşi, ankette yer alan piyasa beklentilerine ilişkin  sonuçları paylaşırken, ihracatçıların ilk çeyrekte dolar kuru beklentisinin 3,73,  yıl sonu beklentisinin ise 3,83 olduğunu söyledi. Büyükekşi, ilk çeyrek avro  beklentisinin ???4,01, yıl sonu için ise 4,03 olduğunu belirterek, "Parite  beklentisi ilk çeyrekte ??1,07, yıl sonu için 1,05." dedi.

İhracatçıların enflasyon oranı beklentisinin yüzde 10,6, TCMB yıl sonu  politika faiz oranının ise yüzde 9,25 olduğunu kaydeden Büyükekşi, ilk çeyrek  büyüme beklentisinin yüzde 2, yıl sonunda ise yüzde 3,3 olduğunu bildirdi.  Büyükekşi, ihracatçıların rekabetçi ideal kur beklentisinin de dolarda 3,41,  avroda 3,68 olduğunu belirtti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Büyükekşi, sanayicilerin  faizler yüksek olduğu için döviz cinsi borçlandığını, bu noktada da kendilerini  hedge etmedikleri için çok büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya olduklarını  vurguladı.

İran'a ihracat ile ilgili bir soru üzerine, Büyükekşi, İran'a para  transferi ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığını belirterek, "Şu anda sadece  Halkbank var. Hiçbir banka ikinci alternatif olamadı." dedi.

ABD'nin İran ile ilişkilerinin iyi bir yere giderken şu anda tersine  dönmeye başladığını ifade eden Büyükekşi, "Ama biz ikili ilişkileri artırmak  adına şu anda 100 tane ürünün olduğu Tercihli Ticaret Anlaşması'nı, Ekonomi  Bakanlığımız, 400'e çıkarmak için şu anda bakanlıklar arası görüşme yapıyor.  Oradan müspet bir netice çıktığında İran, yine tekrar hedeflenen ülkeler içinde  yukarı çıkar diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

İran'daki Türk Ticaret Merkezi binasının 800 metrekaresini THY'nin  aldığını bildiren Büyükekşi, alacak sigortası ile ilgili bir soru üzerine de,  geçen yıl yurt dışında Eximbank'ın yaptığı 17 milyar dolarlık alacak sigortası  bulunduğunu, fiyatlarının da yüksek olmadığını söyledi.

Varlık Fonu ile ilgili bir soru üzerine de Büyükekşi, "Varlık Fonu'nun  doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Gerek yapılacak yatırımlarda gerekse  piyasanın birtakım konularda çok sığ olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok  küçük rakamlarla piyasanın ne kadar speküle edildiğini, manipüle edildiğini  gördük. Niyet iyi, yapılacak işler de iyi yönetildiği takdirde ülkenin faydasına  olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TİMIhracatTürkiye İhracatçılar MeclisiMehmet Büyükekşi
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