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THY yolcusu Mehmet Öz ile sağlıklı olacak!

THY, Dr. Mehmet Öz ile yolcularının seyahatlerini daha rahat ve sağlıklı geçirmelerini hedefleyen Fly Good Feel Good projesi kapsamında işbirliği yaptı. Öz, THY’nin yolcularına sağlıklı beslenme ve egzersiz tavsiyelerinde bulunacak

THY yolcusu Mehmet Öz ile sağlıklı olacak!

THY, Dr. Mehmet Öz ile yolcularının seyahatlerini daha rahat ve sağlıklı geçirmelerini hedefleyen Fly Good Feel Good projesi kapsamında işbirliği yaptı. Öz, THY’nin yolcularına sağlıklı beslenme ve egzersiz tavsiyelerinde bulunacak

25 Temmuz 2017 Salı 10:13
THY yolcusu Mehmet Öz ile sağlıklı olacak!
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TÜRK Hava Yolları (THY), dünyaca ünlü “The Dr. Oz Show” programının yapımcı ve sunucusu Dr. Mehmet Öz ile yolcularının seyahatlerini daha rahat ve sağlıklı geçirmelerini hedefleyen Fly Good Feel Good projesi kapsamında işbirliğine imza attı.

Buna göre, Dr. Öz THY’nin yolcularına sağlıklı beslenme ve egzersiz tavsiyelerinde bulunacak. Türk Hava Yolları’nın Dr. Öz ile gerçekleştireceği bu ortak çalışma, bayrak taşıyıcı havayolunun yolcularına sunduğu marka deneyimini çok daha ileri taşımak için geliştirdiği Fly Good Feel Good projesinin bir parçası olarak yürütülecek. Projede, THY resmi sitesi, sosyal medya hesapları ve uçak içi eğlence sistemleri üzerinden gösterimi yapılan uzman tavsiyelerinin bulunduğu kısa videolar ve basılı materyaller yer alıyor.

Bu işbirliği kapsamında Mehmet Öz, İstanbu-New York uçuşunda, pilotların, kabin ekibinin ve Uçan Şefin (Flying Chef) de yardımıyla, şov programı The Dr. Oz Show ve “Fly Good Feel Good” projesinin içerik çekimlerinden önce yolculara büyük bir sürpriz yaptı. Öz, bu özel uçuş deneyiminde, uçak içi eğlence sistemi üzerinden sağlıklı yaşam çağrısı yapan mesajlar ve küçük hediyelerle yaklaşık 300 yolcuya oldukça keyifli dakikalar yaşattı. Uçuşun öncesinde Dr. Mehmet Öz ile bir araya gelen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Temel ilkelerimizin başında misafirlerimize sunduğumuz marka deneyimini sürekli geliştirmek ve bu sayede uçuşlarının her anını daha konforlu ve keyifli hale getirmek geliyor. Dr. Öz, misafirlerimizin Türk Hava Yolları ile uçmaayrıcalığını uçak içinde daha güçlü yaşayabilmeleri için özel bir atmosfer oluşturacak” diye konuştu.

Öz de “Projenin, Türk Hava Yolları marka deneyimini daha da yukarılara taşıyarak, yolculara gösterilen özeni ortaya koyması açısından çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bosna Royal’e sponsor oldu

THY, Bosna Hersek’in köklü basketbol kulüplerinden Bosna Royal ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Tarihinde Avrupa ve Yugoslavya şampiyonlukları olan Bosna Royal ile THY temsilcilerinin katılımıyla Saraybosna’da imza töreni düzenlendi. Bosna Royal Direktörü Damir Krupalija, bugünün kulüp için olağanüstü bir gün olduğunu vurgulayarak, THY ile sponsorluk anlaşması imzalamalarının büyük adım olduğunu söyledi. Krupalija, THY’nin sponsorluğu ile rüzgarı arkalarına alacaklarını kaydetti.   

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THYMehmet özTürk Hava Yolları
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