THY'den zamları donduralım teklifi!

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kurumlardan biri olan Türk Hava Yolları, çalışanlarına 2017 yılında yapmak için Hava-İş Sendikası ile anlaştığı yüzde 4+ 4 lük zammı donduralım talebine çalışanlar karar verecek

TÜRK Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal,

Dünya havacılık sektörünün tamamından ciddi bir ekonomik kriz yaşandığına dikkat çeken Tatlıbal, “Bugün dünya devi Air France, Lufthansa ve British başta olmak üzere bir çok büyük havayolu şirketi grevlerle boğuşuyor. Bu şirketler sürekli küçülerek, işçi çıkararak krizden en az zararla çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bu kriz dünyayı olduğu gibi ülkemiz havacılık sektörünü de birebir etkiliyor. Bunun yanı sıra Rus uçağının düşmesiyle başlayan, Atatürk Havalimanı’nın bombalanmasıyla devam eden ve 15 Temmuz gibi haince bir darbe girişimiyle zirveye tırmanan olaylar yüzünden ülkemiz büyük bir sıkıntıya girdi. Bundan gelirinin çoğunu transit yolcudan ve turistten sağlayan başta THY olmak üzere bir çok havayolu şirketimiz olumsuz etkilendi. THY uzun bir aradan sonra bu sene zarar açıkladı ve işler iyiye gitmiyor” dedi.

Milli seferberlikte elimizi taşın altına koyacağız..

Bu sıkıntıların yaşandığı bir dönemde devletin zirvesinin aldığı kararı takdirle karşıladıklarını belirten Tatlıbal, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkede milli seferberlik ilan etti. Bu talep çok yerinde ve takdire şayandır. Ülkemiz gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Biz de sendika olarak elimizi taşın altına koyarak THY’nin bu zor dönemi en az kayıpla atlatmasını istiyoruz. Bugün THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sendikamızı ziyaret etti ve bize şirket olarak aldıkları tasarruf tedbirlerini anlattı. Bizden de 2016 Toplu İş Sözleşme'sinde altına imza attığımız 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + yüzde 4 zammı dondurmamızı, şirketin 2017 yılı sonunda kar etmesi durumunda bu zamların çalışanlara enflasyon farkıyla beraber geri ödenmesini teklif ettiler. Allah nasip etsin inşallah THY 2017’de durumu toparlasın ve kar etsin” diye konuştu.

Teklifi üyelerimize soracağız

Bu noktada sendika olarak ne yapmaları gerektiği konusuna açıklık getiren Tatlıbal, “Bu teklif bugün şahsıma yapılsa da aslında ben sadece vekilim. Esasen bu teklif doğrudan çalışanlarımıza, üyelerimize yapılıyor. Biz üyelerimize dönüp bu teklifi soracağız, anket yapacağız. Üyelerimiz kabul ederse biz orta yolda buluşarak THY gemisinin batmaması için elimizden gelen fedakarlığı yapacağız. Tabi bu teklifi kabul etmeyenler, muhalefet edenler de olacaktır. Ama biz demokratik bir şekilde çoğunluğun kararına uyarak karar vereceğiz. Üyelerimiz kabul etmezse, biz de kabul etmeyeceğiz. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz 2017 yılını hiç zamsız geçmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.

İşten çıkarılma olmaması için söz aldık



Üyelerimizin Hakkını protokolle garanti altına alacağız

Türk Hava Yolları ile ellerini taşın altına koyarken, vaat edilenlerin sözde kalmayacağına dikkat çeken Tatlıbal, “THY’nin ‘2017 zamlarını uygulamayalım’ teklifine karşı çalışanlarımızın ve üyelerimizin yarınlarını tehlikeye atamayız. Bu yüzden çalışanlarımızın menfaatlerini son kuruşuna kadar koruyacak şekilde THY yönetimiyle yeni bir protokol imzalayacağız. Bu protokolü imzalamadan önce son halini e-maille 20 binin üzerindeki üyemiz ve çalışanlarımızla paylaşacağız. Hava-İş olarak göreve geldiğimizden bugüne hep şeffaf bir sendika olmanın mücadelesini verdik. Tüm gelişmeleri tıpkı bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz TİS’de olduğu gibi, yine üyelerimiz ve çalışanlarımızla paylaşacağız. Bu yeni protokolü de tüm kamuoyunun ve basının gözü önünde imzalayacağız. Her şey çalışanlarımızın istediği gibi olacak. Ben burada Hava-İş Genel Başkanı olarak vekilim, asil olan çalışanlarımızdır. Derdimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Şirketi bir kurtaralım, gemiyi bir yürütelim ve inşallah yürütürken de çalışanlarımızın haklarını koruyalım. Bunu başarabilirsek, inşallah bizim için en büyük meyve bu olacaktır. Çünkü bu şirkete vefa borcumuz var. THY hem biz emekçilerin en büyük ekmek kapısı hem de Türkiye’mizin gözbebeğidir. Biz dünyada bayrağımızı dalgalandıran, başarıdan başarıya koşan Türk Hava Yolları’mızın önünde bent olamayız, ancak onun önünü açan neferler oluruz” diye konuştu.

Biz elimizi taşın altına koyalım, peki siz ne yapacaksınız?

THY’nın menfati için sendika olarak her türlü adımı atacaklarını söyleyen Tatlıbal, “Belirli bir çerçevede kalmak kaydı ile, ahlaki suçlar ve yüz kızartıcı suçlar dışında hiçbir personelimizin işten atılmaması karşılığında bizde elimizi taşın altına koyacağımızı ve üyelerimize Bilal beyin bize bugün ilettiği talebi ileteceğimizi söyledik. Bu gün Bilal beyden şunu rica ettik. Biz dedik elimizi taşın altına koyalım. Peki siz ne yapacaksınız? Bizim gördüğümüz bazı eksiklikler var. Gerek atamalarda olsun gerekse personel alımında olsun. İşler kötüye gidiyor diyoruz ancak alımlarla ilgili duyumlar alıyoruz. Personel alımıyla ilgili ilanlar var. İşimiz kötüyse alımı keselim. Çünkü alım demek,işler kötüye gittiğinde tecrübeli personelin işten çıkarılması demek. Biz eğer anlaşırsak, İşten çıkartmaların durması üzerinden anlaşırız” dedi. Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Hava-İş Sendikası nı ziyaret etti. Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile bir süre görüşen Ekşi, sendika yönetiminden çalışanlara 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + 4 zam mı dondurmak istediklerini iletti. Sendika yönetimi ise teklifi üyelerine soracaklarını söyledi.Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, THY yönetiminin tasarruf tedbirleri çerçevesinde yaptığı “2017’de zamları donduralım” yolundaki teklifine nasıl cevap vereceklerini açıkladı.Dünya havacılık sektörünün tamamından ciddi bir ekonomik kriz yaşandığına dikkat çeken Tatlıbal, “Bugün dünya devi Air France, Lufthansa ve British başta olmak üzere bir çok büyük havayolu şirketi grevlerle boğuşuyor. Bu şirketler sürekli küçülerek, işçi çıkararak krizden en az zararla çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bu kriz dünyayı olduğu gibi ülkemiz havacılık sektörünü de birebir etkiliyor. Bunun yanı sıra Rus uçağının düşmesiyle başlayan, Atatürk Havalimanı’nın bombalanmasıyla devam eden ve 15 Temmuz gibi haince bir darbe girişimiyle zirveye tırmanan olaylar yüzünden ülkemiz büyük bir sıkıntıya girdi. Bundan gelirinin çoğunu transit yolcudan ve turistten sağlayan başta THY olmak üzere bir çok havayolu şirketimiz olumsuz etkilendi. THY uzun bir aradan sonra bu sene zarar açıkladı ve işler iyiye gitmiyor” dedi.Bu sıkıntıların yaşandığı bir dönemde devletin zirvesinin aldığı kararı takdirle karşıladıklarını belirten Tatlıbal, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkede milli seferberlik ilan etti. Bu talep çok yerinde ve takdire şayandır. Ülkemiz gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Biz de sendika olarak elimizi taşın altına koyarak THY’nin bu zor dönemi en az kayıpla atlatmasını istiyoruz. Bugün THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sendikamızı ziyaret etti ve bize şirket olarak aldıkları tasarruf tedbirlerini anlattı. Bizden de 2016 Toplu İş Sözleşme'sinde altına imza attığımız 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + yüzde 4 zammı dondurmamızı, şirketin 2017 yılı sonunda kar etmesi durumunda bu zamların çalışanlara enflasyon farkıyla beraber geri ödenmesini teklif ettiler. Allah nasip etsin inşallah THY 2017’de durumu toparlasın ve kar etsin” diye konuştu.Bu noktada sendika olarak ne yapmaları gerektiği konusuna açıklık getiren Tatlıbal, “Bu teklif bugün şahsıma yapılsa da aslında ben sadece vekilim. Esasen bu teklif doğrudan çalışanlarımıza, üyelerimize yapılıyor. Biz üyelerimize dönüp bu teklifi soracağız, anket yapacağız. Üyelerimiz kabul ederse biz orta yolda buluşarak THY gemisinin batmaması için elimizden gelen fedakarlığı yapacağız. Tabi bu teklifi kabul etmeyenler, muhalefet edenler de olacaktır. Ama biz demokratik bir şekilde çoğunluğun kararına uyarak karar vereceğiz. Üyelerimiz kabul etmezse, biz de kabul etmeyeceğiz. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz 2017 yılını hiç zamsız geçmek istemiyoruz” şeklinde konuştu. Türk Hava Yolları ’nın 15 yılını doldurup emekliliği hak eden personeline emekliliği teşvik tekliflerini de değerlendiren Tatlıbal, “Bu konu çok önemli ancak çok yanlış anlaşılmalara yol açtı. Aslında adı üzerinde bu bir tehdit değil, emekliliğe teşviktir. Hem yılını hem de günlerini doldurmuş THY personelinin böyle bir teşvikle emekli edilmeleri, şirket için çok önemli bir tasarruf kalemi olacaktır. THY’nin genç ve maddi ihtiyacı daha çok olan çoluk çocuk sahibi personeli çıkartmaktansa emekliliği gelmiş insanların emekli edilmesi dava evladır diye düşünüyoruz. Biz hiçbir üyemizin işten atılmasını istemiyoruz. Biz bunu sağlayabilirsek kendimizi azami derecede başarılı olmuş sayarız. Ama tüm üyelerimiz ve çalışanlarımız şunu iyi bilsinler ki var gücümüzle çalışarak, THY yönetimiyle görüşerek işten çıkarılmalara mahal vermeyeceğiz. Bu sayın Bilal Ekşi’den aldığımız bir sözdür. Biz karşılıklı olarak, taraflar olarak elimizi taşın altına koyacağımız için dedik ki "eğer işten çıkarma olacaksa biz 2017 zamlarını uygulamama teklifinin yanında olamayız." Personel maliyetlerini kısmak adına işçi çıkarmak yerine personelden insaflı bir oranda maaş kesintisi yapılması bizim için daha evladır. Ekmeğin bekası bizim için en önemli önceliktir. Biri 30-40 lira daha fazla alacak diye, çok sayıda çalışanın işten çıkarılmasına gönlümüz razı gelmez. Bu yüzden tek bir üyem bile ekmeksiz kalacaksa ben üyemin ekmeksiz kalmamasını tercih ederim” diye konuştu.Türk Hava Yolları ile ellerini taşın altına koyarken, vaat edilenlerin sözde kalmayacağına dikkat çeken Tatlıbal, “THY’nin ‘2017 zamlarını uygulamayalım’ teklifine karşı çalışanlarımızın ve üyelerimizin yarınlarını tehlikeye atamayız. Bu yüzden çalışanlarımızın menfaatlerini son kuruşuna kadar koruyacak şekilde THY yönetimiyle yeni bir protokol imzalayacağız. Bu protokolü imzalamadan önce son halini e-maille 20 binin üzerindeki üyemiz ve çalışanlarımızla paylaşacağız. Hava-İş olarak göreve geldiğimizden bugüne hep şeffaf bir sendika olmanın mücadelesini verdik. Tüm gelişmeleri tıpkı bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz TİS’de olduğu gibi, yine üyelerimiz ve çalışanlarımızla paylaşacağız. Bu yeni protokolü de tüm kamuoyunun ve basının gözü önünde imzalayacağız. Her şey çalışanlarımızın istediği gibi olacak. Ben burada Hava-İş Genel Başkanı olarak vekilim, asil olan çalışanlarımızdır. Derdimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Şirketi bir kurtaralım, gemiyi bir yürütelim ve inşallah yürütürken de çalışanlarımızın haklarını koruyalım. Bunu başarabilirsek, inşallah bizim için en büyük meyve bu olacaktır. Çünkü bu şirkete vefa borcumuz var. THY hem biz emekçilerin en büyük ekmek kapısı hem de Türkiye’mizin gözbebeğidir. Biz dünyada bayrağımızı dalgalandıran, başarıdan başarıya koşan Türk Hava Yolları’mızın önünde bent olamayız, ancak onun önünü açan neferler oluruz” diye konuştu.THY’nın menfati için sendika olarak her türlü adımı atacaklarını söyleyen Tatlıbal, “Belirli bir çerçevede kalmak kaydı ile, ahlaki suçlar ve yüz kızartıcı suçlar dışında hiçbir personelimizin işten atılmaması karşılığında bizde elimizi taşın altına koyacağımızı ve üyelerimize Bilal beyin bize bugün ilettiği talebi ileteceğimizi söyledik. Bu gün Bilal beyden şunu rica ettik. Biz dedik elimizi taşın altına koyalım. Peki siz ne yapacaksınız? Bizim gördüğümüz bazı eksiklikler var. Gerek atamalarda olsun gerekse personel alımında olsun. İşler kötüye gidiyor diyoruz ancak alımlarla ilgili duyumlar alıyoruz. Personel alımıyla ilgili ilanlar var. İşimiz kötüyse alımı keselim. Çünkü alım demek,işler kötüye gittiğinde tecrübeli personelin işten çıkarılması demek. Biz eğer anlaşırsak, İşten çıkartmaların durması üzerinden anlaşırız” dedi.