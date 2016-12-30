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THY'den sahte iş ilanı uyarısı

THY, kurum adına iş teklifi ve iş ilanı şeklinde hazırlanmış sahte doküman ve elektronik postalara itibar edilmemesi uyarısı yaptı

THY'den sahte iş ilanı uyarısı

THY, kurum adına iş teklifi ve iş ilanı şeklinde hazırlanmış sahte doküman ve elektronik postalara itibar edilmemesi uyarısı yaptı

30 Aralık 2016 Cuma 09:44
THY'den sahte iş ilanı uyarısı
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TÜRK Hava Yolları (THY), kurum adına iş teklifi ve iş ilanı şeklinde hazırlanmış sahte doküman ve bazı elektronik postalara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, THY çalışanları tarafından düzenlenmiş olarak görünen, kurum adına iş teklifi veya iş ilanı şeklinde hazırlanmış sahte doküman ve e-postaların yayıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Resmi web sitemizde yayınlanmadığı takdirde ilgili e-posta ve dokümanlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
THYden Sahte Iş Ilanı UyarısıTürk Hava YollarıTHY
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