THY'den referandum kolaylığı

THY'NİN resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“ Vatandaşlarımız 16 Şubat 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletlerinin, 09 Nisan 2017- 23 Nisan 2017 tarih aralığındaki tüm AnadoluJet ve Türk Hava Yolları seferlerine kayıtlı rezervasyon değişiklikleri, Türk Hava Yolları’na ait bilet satış ofislerinde gerçekleştirilecektir.Rezervasyon değişikliği talebi olan yolcularımızın, 06 Mart 2017 tarihine kadar bilet satış ofislerimize başvurması rica olunur.”

