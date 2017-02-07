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THY'den çok önemli 'devir' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesindeki yüzde 49.12 hissesinin tamamının 3 Şubat itibarıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye devredildiğini duyurdu

THY'den çok önemli 'devir' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesindeki yüzde 49.12 hissesinin tamamının 3 Şubat itibarıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye devredildiğini duyurdu

07 Şubat 2017 Salı 20:02
THY'den çok önemli 'devir' açıklaması
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HAZİNE bünyesinde bulunan bazı kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilmesine karar verilmişti.

Bu kapsamda 6 Şubat Pazartesi günü KAP'a yapılan açıklamada Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nin yüzde 49.12 pay sahibi olduğu THY'nin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak söz konusu hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verildiği duyurulmuştu. 

THY'den bugün KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu yüzde 49.12 payın tamamının 3 Şubat 2017 itibarıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devredildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş'nin sermayesinin tamamı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait bir kamu kuruluşu olduğu belirtilerek, "Söz konusu devir, Türk Hava Yolları'nın mevcut yönetim şeklinde, stratejilerinde, politikalarında ve ticari kararlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıBaşbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlı
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