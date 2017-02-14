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THY bir ayda 4,1 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yollarının, bu yılın ocak ayında 4,1 milyon yolcu taşıdığını bildirildi

THY bir ayda 4,1 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yollarının, bu yılın ocak ayında 4,1 milyon yolcu taşıdığını bildirildi

14 Şubat 2017 Salı 10:35
THY bir ayda 4,1 milyon yolcu taşıdı
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TÜRK Hava Yollarının (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, THY'nin Ocak 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları ile ilgili bilgilere yer verildi.
Açıklamaya göre Ocak 2016 döneminde 4,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 12 azalışla 4,1 milyona geriledi, yolcu sayısındaki düşüşün iç hatlarda yüzde 5,1, dış hatlarda yüzde 17 oldu.
Dış hatlar business class yolcu sayısı ve dıştan dışa transfer yolcu sayılarında da aynı dönemde sırasıyla yüzde 13,6 ve yüzde 16,2 düşüş yaşandı.
Yolcu doluluk oranı 1,1 puanlık düşüşle yüzde 72,7 olarak gerçekleşti. Ücretli yolcu km (ÜYK), Ocak 2016 döneminde 9,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 10 azalarak 8,8 milyar oldu. ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda yüzde 3,8, dış hat uçuşlarda ise yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak 2016 döneminde 35 bin 772 iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 12,6 azalışla 31 bin 276 olarak
UÇAK SAYISI 333'E YÜKSELDİ
Açıklamaya göre taşınan kargo-posta, Ocak 2016 döneminde 58 bin 871 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 7,6 artışla 63 bin 325 tona yükseldi. 2016'nın ocak ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2017'nin ocak ayı sonunda 296 oldu. İç hat şehir sayısı değişmeksizin 49 olurken, dış hat şehir sayısı ise 235'ten 247'ye yükseldi.
Geçen yılın ocak sonunda uçak sayısının 298 iken, bu yılın ilk ayında uçak sayısı 333'e ulaştı. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 73'ten 87'ye, dar gövde yolcu uçak sayısının ise 215'ten 235'e ve kargo uçak sayısı 10'dan 11'e çıktı.
KIŞ KOŞULLARI NEDENİYLE YAŞANAN SEFER İPTALLERİ ETKİLİ
Analistler, THY'nin geçen yılın ocak ayına göre yolcu sayısında azalma yaşandığını, bunda ocak ayındaki sert kış koşulları nedeniyle sefer iptallerinin yaşanmasının etkili olduğunu ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
THYTürk Hava YollarıKapüyk
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