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'Teşvikleri sürdürmek konusunda uzlaşıldı'

Avrupa Merkez Bankası`nın toplantı tutanakları yayımlandı

'Teşvikleri sürdürmek konusunda uzlaşıldı'

Avrupa Merkez Bankası`nın toplantı tutanakları yayımlandı

16 Şubat 2017 Perşembe 17:41
'Teşvikleri sürdürmek konusunda uzlaşıldı'
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AVRUPA Merkez Bankası (ECB) üyeleri, 19 Ocak'ta yapılan Yönetim Konseyi toplantısında, Banka'nın piyasaları ikna etmek için kontrolü elde tutan ve sabırlı yaklaşımını sürdürmesi çağrısında bulundular.
19 Ocak toplantısının bugün yayınlanan tutanaklarına göre, ECB üyeleri, enflasyondaki yükselişi enerji fiyatlarının yönlendirdiği konusunda geniş bir görüş birliği sağladılar. Enerji fiyatlarında artışın geçici olduğunu ve diğer mal, hizmetlerin fiyatlarını artırmadıklarını savunan ECB üyeleri, Banka'nın çekirdek enflasyonun ısrarcı şekilde zayıf olduğu ortamda ECB'nin teşviklerine ihtiyaç duyulmaya devam edildiği üzerinde görüş birliğine vardılar.
Tutanaklara göre Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, Banka'nın düşük faiz oranları görünümünü ileriye dönük yönlendirmesinden çıkarması çağırısı yaparken, politika yapıcıların büyük bölümü yönlendirmenin değiştirilmemesinde anlaştılar. Tutanaklar, üyeler arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğuna dair bir kanıt ortaya koymadı.
Tutanaklarda, "Yönetim Konseyi, hala yüksek seviyede belirsizlikle karakterize bir ortamda istikrarın ve öngörülebilirliğin sağlanması için sabırlı ve kontrollü olunmasını makul buldu" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TeşvikAvrupa Merkez BankasıECBPiyasa
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