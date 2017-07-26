Telekom devi AT&T'nin karı arttı

ABD'NİN en büyük ikinci cep telefonu operatörü AT&T'den yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14,7 artışla 3,9 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Şirketin net karı geçen senenin aynı döneminde 3,4 milyar dolar olmuştu. AT&T'nin hisse başına karı da 2016'nın ikinci çeyreğinde 0,55 dolar iken 2017'nin aynı döneminde 0,63 dolara ulaştı. Firmanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise yüzde 1,7 azalarak 39,8 milyar dolara geriledi. AT&T, 2016'nın Nisan-Haziran döneminde 40,5 milyar dolar gelir elde etmişti. Açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde şirketin toplam 2,8 milyon yeni abone aldığı bilgisine de yer verildi. New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde, AT&T'nin hisse başına değeri yüzde 3,1 artarak 37,35 dolara yükseldi.

TİME WARNER İLE BİRLEŞME

Ayrıca açıklamada, AT&T'nin bir diğertelekomünikasyon devi Time Warner'la birleşmesi konusunda ABD'li kurumlardan onay beklendiği kaydedildi. Her iki şirket tarafından ekim ayında yapılan ortak açıklamada, AT&T'nin Time Warner'ı 85,4 milyar dolara satın alacağı duyurulmuştu.Açıklamada, AT&T'nin Time Warner'ın toplam borcunu da satın almasıyla anlaşmanın toplam değerinin 108,7 milyar dolar olacağı bildirilmişti.