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Teksas Türk mermeri alıyor

İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, “ABD’de Türk mermeri çok satılıyor. Ülkedeki havuz kenarlarında inanılmaz travertenimiz var. Teksas, California, Arizona, New Orleans, New Mexico’da Türk ürünleri kullanılıyor” diye konuştu

Teksas Türk mermeri alıyor

İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, “ABD’de Türk mermeri çok satılıyor. Ülkedeki havuz kenarlarında inanılmaz travertenimiz var. Teksas, California, Arizona, New Orleans, New Mexico’da Türk ürünleri kullanılıyor” diye konuştu

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:47
Teksas Türk mermeri alıyor
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İSTANBUL Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, sektörün 5 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi. Çevik “İşlenmiş travertende ilk 5 ayda yüzde 21.8 arttı. İşlenmiş mermerde yüzde 4.4’lük bir artış gerçekleşti. Yaklaşık 161 ülkeye mermer ihracatı gerçekleştiriyoruz” dedi.

100’den fazla şirket

Amerika pazarına 100’ün üzerinde Türk firmasının satış yaptığı bilgisini de veren Mustafa Çevik, “Bu pazarda bej mermer ve traverten en çok satılan ürünler. Teksas’ta evlerin bahçelerinde en çok Türk mermeri kullanıldı. Eyalette her evin havuzu bulunuyor. Ağırlıklı olarak havuz kenarlarında kullanılan Türk travertenlerinin kullanıldığı bir başka alan ise araç parkları. Washington, New York bölgesinde Türk doğal taşı daha çok iç mekanlar için tercih ediliyor” diye konuştu.

 Amerika pazarındaki gelişmenin dinamiklerine dikkat çeken Çevik, New Orleans’ta da Türkiye’nin pazardaki ağırlığının arttığını söyledi. Çevik, “Las Vegas’ta Türk mermeri kullanmayan otel yoktur. İtalya mermeri de satılıyor Amerika’da ama Türk mermeri daha çok satılıyor. Ülkedeki havuz kenarlarında inanılmaz travertenimiz var. Georgie, Teksas, California, Arizona, New Orleans, New Mexico’da Türk ürünleri var” değerlendirmesini yaptı.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 11:03
Anahtar Kelimeler:
TeksasTürk MermeriİMİB
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