TAV'ın yolcu sayısı yüzde 5 azaldı

TAV Havalimanları tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı yılın ilk ayında yüzde 5 düşüş gösterdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı Ocak ayında 7,57 milyon olan yolcu sayısı, bu yıl aynı ayda 7,19 milyona indi. Şirketin dış hat uçuşlarda yolcu sayısı yüzde 7 düşüşle 3,85 milyon olurken, iç hat uçuşlarında yolcu sayısı yüzde 3 düşüşle 3,34 milyon olarak gerçekleşti. TAV'ın işlettiği havalimanları arasında Atatürk ve Esenboğa havalimanları da yer alıyor.
TAV Havalimanları tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı yılın ilk ayında yüzde 5 düşüş gösterdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı Ocak ayında 7,57 milyon olan yolcu sayısı, bu yıl aynı ayda 7,19 milyona indi. Şirketin dış hat uçuşlarda yolcu sayısı yüzde 7 düşüşle 3,85 milyon olurken, iç hat uçuşlarında yolcu sayısı yüzde 3 düşüşle 3,34 milyon olarak gerçekleşti. TAV'ın işlettiği havalimanları arasında Atatürk ve Esenboğa havalimanları da yer alıyor.