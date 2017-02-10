TAV'ın yolcu sayısı yüzde 5 azaldı

TAV Havalimanları tarafından yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı yılın ilk ayında yüzde 5 düşüş gösterdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı Ocak ayında 7,57 milyon olan yolcu sayısı, bu yıl aynı ayda 7,19 milyona indi. Şirketin dış hat uçuşlarda yolcu sayısı yüzde 7 düşüşle 3,85 milyon olurken, iç hat uçuşlarında yolcu sayısı yüzde 3 düşüşle 3,34 milyon olarak gerçekleşti. TAV'ın işlettiği havalimanları arasında Atatürk ve Esenboğa havalimanları da yer alıyor.

