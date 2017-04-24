Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93803
ALTIN
146.480
DOLAR
3.5756
STERLIN
4.5707
EURO
3.8746
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Nisan 2017 Alanya -...
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
Baharda zindelik veren 8 besin!
Baharda zindelik veren 8 besin!

TAV iki havalimanı daha aldı

Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı'nı da işleten TAV Havalimanları, Suudi Arabistan’da Medine ve Yanbu’nun ardından Qassım ve Hail havalimanlarını da portföyüne ekledi

TAV iki havalimanı daha aldı

Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı'nı da işleten TAV Havalimanları, Suudi Arabistan’da Medine ve Yanbu’nun ardından Qassım ve Hail havalimanlarını da portföyüne ekledi

24 Nisan 2017 Pazartesi 22:43
TAV iki havalimanı daha aldı
banner404

TAV iki havalimanını da geliştirecek ve 30 yıl boyunca işletecek. TAV Havalimanları ortağı Al Rajhi Grubu’yla birlikte Suudi Arabistan’ın Buraydah ve Hail şehirlerinde bulunan iki havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi (GACA) tarafından seçildi. TAV, Prens Nayef bin Abdulaziz (Qassım) ve Hail havalimanlarını 30 sene süreyle işletecek.
YOLCU SAYISINDA HEDEF 25 MİLYON
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "TAV olarak havalimanı yapımı ve işletmeciliğinde sahip olduğumuz bilgi birikimiyle tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. Suudi Arabistan’da ilk havalimanı özelleştirmesi olan Medine Havalimanı projesinde gösterdiğimiz başarı bu ülkede yeni fırsatlara kapı açtı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi tarafından son iki ayda toplam üç havalimanının geliştirilmesi ve işletmesi için seçildik. Böylece Suudi Arabistan’daki yolcu sayımızı yıllık 10,5 milyona, tüm yurtdışı havalimanlarımızdaki yolcu sayımızı 25 milyona çıkaracağız. Dünyanın en rekabetçi coğrafyalarından olan Körfez Bölgesi’nde altı başkent havalimanında imzamız bulunuyor. Yerel ortaklarımızla uyumlu bir şekilde çalışarak bu bölgede büyümemiz sürdürüyoruz. Aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde de fırsatları değerlendiriyoruz" dedi. Yapılan açıklamada geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon yolcuya hizmet veren Qassım ve Hail havalimanları, yeni yatırımlarla ile birlikte yılda yaklaşık 6,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağı belirtildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa-AlanyaGzpTAV HavalimanlarıSuudi Arabistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AEDAŞ yatırımları sürüyor
AEDAŞ yatırımları sürüyor
Antalya'da konut satışı yükseldi
Antalya'da konut satışı yükseldi
Ev sahipleri dikkat! Oturduğunuz ev...
Ev sahipleri dikkat! Oturduğunuz ev...

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals