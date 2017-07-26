Tatilde villa kiralama, otellere alternatif oldu

TÜRKİYE'DE son yıllarda daha ekonomik ve sakin ortamda tatil yapmak isteyenlerin kiraladığı villalar, sezonda ağırladığı yaklaşık 300 bin turist ile 120-140 milyon lira arasındaki ekonomik değerle dikkatleri çekiyor.Türkiye'de yaklaşık 15 yıllık geçmişi olan villa kiralama sektörü, her geçen gün büyüyen rakamlarıyla otellere ve diğer konaklama tesislerine alternatif gösteriliyor.İnternet üzerinden haftalık ya da aylık kiralanabilen villalar, Türkiye'nin hemen her tatil bölgesinde bulunabiliyor.Villaların haftalık ya da aylık konaklama ücretleri sezonun yoğunluğuna, konumuna, konaklayacak kişi sayısına göre farklılık gösterebilirken fiyatlar ortalama haftalık 2 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor.

"KALKAN'DA İNGİLİZLERLE BAŞLADI"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ev Turizmi Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ogan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce bir İngiliz firmasının Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde 100 civarındaki villayı İngiltere'deki müşterilerine haftalık kiralamasıyla, bölgede yazlık villa kiralama geleneğinin başladığını, bunun Kaş ve Fethiye bölgesinden ülke geneline hızla yayıldığını söyledi.Ogan, yazlık villa kiralama sektörünün getirisinin fark edilmesiyle birlikte villa sayısının hızla arttığını, hatta bazı bölgelerde arazi sahiplerinin kiralama maksadıyla villalar inşa ettiğini dile getirdi.

"SEKTÖR ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"

Villa kiralama için çok sayıda internet sitesinin kurulduğunu anlatan Ogan, şunları kaydetti:"Kalkan'da 100 villa ile başladı ilk 1-2 yıl, ondan sonra çığ gibi büyüdü. Balıkesir Ayvalık'tan, KKTC'ye kadar uzandı. Şu an tahminlerimize göre yazlık villa türünde 5 bin civarında villa bu şekilde ev turizmine hizmet veriyor. Ekonomik olması ve otelden daha sakin olması tercihte önemli rol oynuyor. Son yıllarda villalar, 'korunaklıya' döndü, herkes villasında havuzuna girerken dışardan başkasına görünmek istemiyor. Fiyatlar haftalık ortalama 2 bin liradan başlayıp, villanın büyüklüğüne ve donanımına göre 10 bin liraya kadar çıkıyor. 6-10 kişi kalındığında, insanlara cazip geliyor.Yaklaşık 5 bin villada yaz boyunca 300 bin civarında misafir ağırlanıyor. Haftalık ortalama kiralama ücretinin 2 bin lira olduğunu varsayarsak sezonluk ekonomik büyüklük 120-140 milyon lira arasında değişiyor."

"DENETİMDE CİDDİ MESAFELER ALINDI"

Ogan, ev turizmi komitesi olarak, villaların sahipleri ya da emlakçılar tarafından kayıt dışı kiralanması nedeniyle bazı eleştiriler aldıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:"Özellikle bu tür kayıt dışı kiralamaların devlette vergi kaybına yol açtığı ve içinde kalan kişilerle ilgili güvenlik riski barındırdığı yönünde eleştirilerdi bunlar. Ancak bu sene denetimlerde ciddi mesafeler alındı. Bu işi ciddi ve profesyonel olarak yapan TÜRSAB üyesi firmalar, işini sıkı tutuyor ve eve giren tüm kişilerin kimlik bilgilerini İçişleri Bakanlığının sistemine girerek bildiriyor. Ayrıca bildirdiğimiz kişi sayısına göre de gelir beyan edip vergisini veriyoruz."Ev turizmi konusunda bir yasa taslağı hazırlandığını ve TBMM'de beklediğini belirten Ogan, mevcut ev turizminin barındırdığı risklerin hükümet yetkililerine anlatıldığını, yasanın çıkması durumunda Türkiye'de ev turizmi sektörünün seyahat acenteleri kontrolünde yapılabileceğini, bunun güvenlikle ilgili riskleri giderebileceğini, kayıt dışılığı da azaltıp vergi kaybını en aza indirebileceğini dile getirdi.

"BİLDİRİM ZORUNLULUĞU, SAYIYI AZALTTI"

Fethiye'de villa kiralayan emlakçılardan Mehmet Yedikardeş ise tatilde villa kiralama seçeneğinin, otellere alternatif konaklama tercihi olarak ortaya çıktığını, talebin Temmuz ve ağustos aylarında yoğunlaştığını, bu dönemlerde bazen talebe göre villa bulmakta zorlandıklarını ifade etti.Yedikardeş, sektörün önceki yıllara göre daha "kontrollü" çalışmaya başladığına dikkati çekerek, "Şu an kiralamalar yasal olarak yapılıyor, illa ki kayıt dışı yine vardır ama vergi konusu ev sahipleri tarafından bildiriliyor. Onlar da sattıkları hizmet üzerinden katma değer vergisi ödüyor. Kalanlar tek tek bildirim yapılmak zorunda, tam anlamıyla otel konseptinde oldu denilebilir. Otele girişte nasıl tüm misafirlerden kimlik alınıyorsa villalarda da şu an bu yapılıyor." diye konuştu.