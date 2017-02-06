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Tatilde 466 lira harcadık

TÜİK, 2016 yılı 3. çeyreğe ilişkin Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistiklerini açıkladı. Tatile çıkanlar, seyahat başına ortalama 466 lira harcadı

Tatilde 466 lira harcadık

TÜİK, 2016 yılı 3. çeyreğe ilişkin Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistiklerini açıkladı. Tatile çıkanlar, seyahat başına ortalama 466 lira harcadı

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:06
Tatilde 466 lira harcadık
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TÜİK, 2016 yılı 3. çeyreğe ilişkin Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri'ne göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 14 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,1 artarak 32 milyon 987 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Seyahate çıkanlar, ortalama 466 TL harcadı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 349 milyon 223 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10,6 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 466 TL oldu.

Seyahate çıkanlar, 15 milyar 360 milyon 556 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2016 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,6 artarak 15 milyar 360 milyon 556 bin TL olarak gerçekleşti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 88,4'ünü 13 milyar 580 milyon 618 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 11,6'sını ise 1 milyar 779 milyon 938 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
TatilTüikHanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri
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