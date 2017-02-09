Tarlada bedava markette ateş pahası

BÜYÜK şehirlerdeki marketlerde kilosu 2,5-3 TL’ye satılan portakalın ‘tarladan markete fiyat sorunu’ nedeniyle toplanmadığını belirten çiftçiler “Her zaman aracı ve stokçu kazanıyor. Bazen işçilik maliyetini bile karşılamadığı için ürün dalında çürüyor” diye konuştular.

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Ovaköy Mahallesi’nde yaşayan Remzi Gürbüz, tarlada 30-40 kuruşa alıcı bulmayan portakalın büyük şehirlerdeki marketlerde 2-3 TL’ye satıldığını çiftçinin yaşadığı sıkıntının çözülmesi için fiyatlarda orta yolun bulunması gerektiğini söyledi.

Dünyanın bir yerinde kıtlık yaşanırken, diğer bir yerinde ürünlerin dalında çürümesinin aslında üzüntü verici bir durum olduğunu belirten Remzi Gürbüz, “Ege Bölgesi’nde sebze ve meyve üreticiliği ciddi risk olmaya başladı. Bir şeyin ortasını bulamıyoruz. Ya çok iyi ya da çok kötü. Maalesef tarla ile market fiyatları arasında 4-5 kat fark oluyor. Çiftiler olarak artık güvenle üretim yapılacak bir sistem oluşturulmasını istiyoruz. Bu yıl birçok kişi tarlasındaki portakalı toplamadı. Tarlada para etmeyen bir meyve markette ateş pahası. Bir yandan çiftçinin emeği diğer yandan milli servet heba oluyor” diyerek ülkedeki bu sorunun çözülmesini istedi.

