'Tarımda da en kötü yıl'

ATB'NİN 2016 yılı son meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında yönetim kurulu başkanı Ali Çandır, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla ATB Meclis Salonu'nda yapıldı. ATB'nin Aralık ayı meclis toplantında 2017 yılı bütçesi de belirlendi. Meclis üyeleri tarafından kabul edilen 2017 yılı gelir ve gider bütçesi 2 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Bütçe görüşmelerinde 2008 yılında 5 milyon 564 bin TL olan ATB varlıklarının ise 2016 yılı sonu itibariyle 10 milyon 659 bin TL'ye yükseldiği belirtildi.
BENZERİNİ YAŞAMAK İSTEMİYORUZ
Mecliste 2016 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan ATB Başkanı Ali Çandır, 2016'yı, "Benzeri ya da tekrarını hiçbir boyutuyla yaşamak istemediğimiz bir yılı geride bırakmak üzereyiz" diye tanımladı. Hem ülkemiz hem Antalya açısından acı ve kayıplarla dolu bir yıl geçtiğini kaydeden Ali Çandır, terör olayları ve Rusya Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen suikasttan bahsetti. 2016'nın iş, aş ve ekonomi için de beklenen ve planlanan gibi bir yıl olmadığını anlatan Çandır, "Ülkemiz 2016 yılını zorluklarla geçirirken, kentimiz bu zorlukları en az iki kat ağırlığıyla yaşadı" dedi.
SON 15 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI
2015 sonunda Rusya ile yaşanan krizden tarım sektörü başta olmak üzere tüm kentin ciddi boyutta olumsuz etkilendiğini hatırlatan Ali Çandır, bu yönde yapılan çalışmalar ve 'Antalya Yaklaşımı' önerisini anlattı. Antalya tarımsal ticaretinin 2016'da son 15 yılın en kötü performansını yaşadığını belirten Çandır, "Baz olarak aldığımız 2002 yılına göre tarımsal ihracatımız 5.5 kat ile en yüksek büyüme oranına 2013'te ulaşmıştır. Ancak 2016 büyümemiz 2002 yılına göre 2.7 katına düşmüştür. Yani son 15 yılın en düşük büyümesini yaşadık. Böylece en iyi büyümemizin yarısından fazlasını kaybettik" dedi.
DIŞ VE İÇ TİCARETTE DÜŞÜŞ
Bu yıl tarımsal ihracatın ithalatı karşılama oranında da benzer bir düşüklük görüldüğünü kaydeden Çandır, tarımsal iç ticaretin de turist sayısındaki düşüş ve iç talepte yaşanan durgunlukla istenilen düzeyde gerçekleşmediğini söyledi. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında üretici ve ticaret erbabının ciddi zorluklar yaşadığını anlatan Çandır, "Sektörel olumsuzlukların ve kentimizde yaşanan diğer sorunların üst üste gelmesiyle kredi ödemeleri ve finansmana erişim zorlaşmıştır. Bütün bir yıl boyunca hepimizin derinden yaşadığı bu zorluklara karşı büyük bir direnç gösterdik" dedi.
2017 TALEPLERİ
2017 için de aynı çalışma azminin gösterileceğini belirten Çandır, ekonomik önlemler paketi kapsamında açıklanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarının reel ekonomiye direnç kazandıracak biçimde ve bir bütün olarak hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Yeni yatırım kararları için finansa erişimin kolaylaştırılması gerektiğinin önemine değinen Çandır, geçici vergi uygulamasının kaldırılması ile KDV mahsuplaşmasının hiç olmazsa 3 ayda bir yapılması tekliflerinin hükümet tarafından dikkate alınmasını beklediklerini de dile getirdi. Çandır, prim ödemelerine getirilen ertelemede, istihdamı korumak ve artırmak için alınan asgari ücret desteğinden yararlananların 2017 ilk 3 ay primlerinin son 3 aya ötelenmesi tedbirinin genişletilmesi ve prim ödemelerinin kalıcı olarak yıl sonunda tahsil edilmesini de istedi. KOBİ'lere 50 bin TL kredi desteğinin kapsadığı işletme sayısı itibariyle yetersiz olduğuna da değinen Çandır, tüm KOBİ'ler için bu destekten faydalanacak bir planlama yoluna gidilmesi ve mevcut kredilerde de ihtiyaç eşiği belirlenmesi gerektiğini kaydetti.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 2016 yılında Antalya tarımsal ticaretinin, son 15 yılın en kötü performansını yaşadığını söyledi.
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