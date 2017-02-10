Taksicilere vergi indirimi geldi

8 bin TL'nin üzerinde geliri olan mükelleften ise bu meblağın üstü olan kısım için vergi alınacak. Örneğin daha önce yıllık beyan ettiği tüm kazancı yüzde 15 gelir vergisine tâbi olan taksicinin artık yıllık kazancının 8 bin TL'ye kadar olan kısmı vergilendirilmeyecek.

HÜKÜMETİN VERDİĞİ BÜYÜK DESTEK

Maliye bu uygulama ile düşük gelirli esnafın vergi yükünü hafiflettiği gibi vergide gerçek bilgi beyanını teşvik etmiş olacak. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, "Bu vergi indirimi hükümetimizin bizlere vermiş olduğu büyük bir destektir" diye konuştu.