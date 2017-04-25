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25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Suudiler karar verdi! Parayı nereye harcayacaklarını açıkladı 

Yıllık yaklaşık 10 milyon küçükbaş hayvanın ithal edildiği ve suyun korunması için zirai faaliyetlerin yasaklanmasının gündemde olduğu Suudi Arabistan`da faaliyet gösteren bazı büyük işletmeler, Türkiye`de hayvancılık alanında yatırım yapmaya hazırlanıyor

Suudiler karar verdi! Parayı nereye harcayacaklarını açıkladı 

Yıllık yaklaşık 10 milyon küçükbaş hayvanın ithal edildiği ve suyun korunması için zirai faaliyetlerin yasaklanmasının gündemde olduğu Suudi Arabistan`da faaliyet gösteren bazı büyük işletmeler, Türkiye`de hayvancılık alanında yatırım yapmaya hazırlanıyor

25 Nisan 2017 Salı 12:30
Suudiler karar verdi! Parayı nereye harcayacaklarını açıkladı 
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BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA)  organizasyonuyla, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret eden Suudi Arabistan  merkezli bazı büyük firmalar, devletin verdiği hibe desteklerden yararlanarak  Türkiye'de hayvan çiftlikleri kurmak ve ülkelerinin yıllık 10 milyona ulaşan  küçükbaş hayvan ihtiyacının önemli bölümünü Türkiye'den karşılamak için kolları  sıvadı.
 
Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Hayvancılık Bölüm Başkanı Macid  el-Hamis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında  iyi düzeyde iş birliği bulunduğunu söyledi. Her yıl tatil için Türkiye'yi tercih  eden binlerce Suudi Arabistanlı'nın burayı ikinci vatanları olarak gördüklerini  anlatan Hamis, kendilerinin de heyet olarak birkaç gündür bölgede bulunduklarını  belirtti.
 
Macid el-Hamis, bölgede hayvancılık, tarım ve yem konusunda çalışmalar  yapmayı planladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
 
"Suudi Arabistan'ın yıllık yaklaşık 10 milyon civarında küçükbaş  hayvan ihtiyacı var ve bunun tamamını ithal ediyor. Bu hayvanları Türkiye'den  temin etmek ve buradaki imkanları araştırmak için geldik. Programımız kapsamında  Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yapılan çalışmaları inceledik. Amacımız et  ihtiyacımızın önemli bölümünü Türkiye'den karşılamak ve bununla ilgili çalışmalar  yapmak. İlk olarak Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu küçük ve büyükbaş  hayvanları ithal etmek, ikinci planda ise burada çiftlik kurmak istiyoruz. Bu  şekilde hayvan ihtiyacımızı karşılamaya çalışacağız. Burada çiftlikleri  kurduğumuz zaman da uluslararası anlamda fiyat konusunda rekabet edilebilir bir  düzeye geleceğiz. Önce buradan hayvan alacağız, sonrasında ise burada çiftlik  kuracağız."
 
"BÖLGE, DÜNYANIN ET İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR"
 Suudi Arabistan'ın Şarkiye bölgesinde tarım ve hayvancılık alanında  yatırımları bulunan iş adamı Muhammed Nasır da TYDTA'nın davetlisi olarak bölgeye  geldiklerini belirtti.
Bölgenin özellikle hayvancılık anlamındaki öneminin farkında  olduklarını ifade eden Nasır, burada büyük çaplı çalışmalar yapmayı  hedeflediklerini dile getirdi.
Nasır, Türkiye'nin hayvancılık anlamında iyi bir yerde olduğunu  vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Birkaç gündür bölgeyi inceliyoruz. Hayvan fiyatları nasıl, lojistik  nasıl olur değerlendiriyoruz. Türkiye gelişmiş bir ülke olarak her zaman örnek.  Heyetimiz yaklaşık 50 kişiden oluşuyor, küçük ve büyükbaş hayvan, yem,  dondurulmuş et, makine ve teknolojik anlamda çalışmalar için buradayız. Heyette  aynı zamanda Katar, Kuveyt, Bahreyn ve diğer Körfez ülkelerinden iş adamları da  var. Yatırımları değerlendirip, kendi ülkelerinde de çalışmalar yapacaklar.  Türkiye'nin hayvancılık konusundaki gücüne ve birikimine güveniyoruz. Hayvancılık  için olmazsa olmaz iki faktörün burada bulunduğunu gördük. Bunlar mera ve su. Bu  iki faktör olduğu zaman çok güçlü bir şekilde hayvancılık anlamında yatırım  yapılabilir. Türkiye hükümetine sesleniyoruz; hayvancılığa biraz daha yatırım  yapılırsa ve üreticilerin önü açılırsa bu bölge gelecekte sadece Türkiye'nin  değil Ortadoğu ve dünyanın ihtiyacı olan hayvanı temin edecek duruma gelebilir."
Muhammed Nasır, bölgede tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen  çalışmaları çok beğendiklerini de sözlerine ekledi.
TYDTA  Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli de Körfez ülkelerinden gelen  iş dünyası temsilcilerinin bölgede incelemeler yaptıklarını, heyetin özellikle  hayvancılıkla ilgili çalışmalardan ve teşviklerden çok etkilendiğini söyledi.
Birkaç görüşmeden sonra Arap iş adamlarının Şanlıurfa civarında  büyükbaş hayvan işletmesi kurmaya karar verdiğini anlatan Rumeli, ziyaretin  oldukça verimli geçtiğini ifade etti.
Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Çakmaklı da kentin  yatırımlar sayesinde hayvancılık ve tarım alanında çok daha iyi yerlere geldiğini  belirterek, Arap yatırımcıların burada önemli çalışmalar yapacağına inandığını  kaydetti. 
 
 

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