Suudi yatırımı et’i uçurur mu?

YILLIK yaklaşık 10 milyon küçükbaş hayvanın ithal edildiği ve suyun korunması için zirai faaliyetlerin yasaklanmasının gündemde olduğu Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren büyük işletmeler, Türkiye’de hayvancılık alanında yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) organizasyonuyla, Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı ziyaret eden Suudi Arabistan merkezli büyük firmalar, devletin verdiği hibe desteklerden yararlanarak Türkiye’de hayvan çiftlikleri kurmak ve ülkelerinin yıllık 10 milyona ulaşan küçükbaş hayvan ihtiyacının önemli bölümünü Türkiye’den karşılamak için kolları sıvadı. Ancak Suudi’lerin bu yatırım için satın alacakları hayvanlar ve bunların Arabistan’a götürülecek olması “Zaten hayvan nüfusu sınırlı olan Türkiye’de et fiyatları daha da artar mı?” endişesine neden oldu.

10 milyonluk ihtiyaç

Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Hayvancılık Bölüm Başkanı Macid el-Hamis, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında iyi düzeyde iş birliği bulunduğunu söyledi. Her yıl tatil için Türkiye’yi tercih eden binlerce Suudi Arabistanlı’nın burayı ikinci vatanları olarak gördüklerini anlatan Hamis, kendilerinin de heyet olarak birkaç gündür bölgede bulunduklarını belirtti. Macid el-Hamis, bölgede hayvancılık, tarım ve yem konusunda çalışmalar yapmayı planladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Suudi Arabistan’ın yıllık yaklaşık 10 milyon civarında küçükbaş hayvan ihtiyacı var ve bunun tamamını ithal ediyor. Bu hayvanları Türkiye’den temin etmek ve buradaki imkanları araştırmak için geldik. Programımız kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yapılan çalışmaları inceledik. Amacımız et ihtiyacımızın önemli bölümünü Türkiye’den karşılamak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak. İlk olarak Suudi Arabistan’ın ihtiyaç duyduğu küçük ve büyükbaş hayvanları ithal etmek, ikinci planda burada çiftlik kurmak istiyoruz. Bu şekilde hayvan ihtiyacımızı karşılamaya çalışacağız..”

Bölgeyi de doyurur

Suudi Arabistan’datarım ve hayvancılık alanında yatırımları bulunan işadamı Muhammed Nasır, Türkiye’nin hayvancılık anlamında iyi bir yerde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Hayvancılığa biraz daha yatırım yapılırsa bu bölge gelecekte sadece Türkiye’nin değil Ortadoğu ve dünyanın ihtiyacı olan hayvanı temin edecek duruma gelebilir.”

