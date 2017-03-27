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Suudi Emir'e "borsa" yasağı

Suudi Arabistan Emiri Faysal'a 3 ay borsada işlem yapmama ve 2,08 milyon dolar para cezası verildi

Suudi Emir'e "borsa" yasağı

Suudi Arabistan Emiri Faysal'a 3 ay borsada işlem yapmama ve 2,08 milyon dolar para cezası verildi

27 Mart 2017 Pazartesi 09:22
Suudi Emir'e "borsa" yasağı
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SUUDİ Arabistan Emiri Faysal bin Türki bin Faysal Al Suud'un, 3 ay boyunca borsada işlem yapmasına yasak getirildiği ve 2,08 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumunca yapılan yazılı açıklamada, Emir Faysal'ın, 4 sigorta şirketinin hisselerinde alım satım işlemi yaparken sermaye piyasası sisteminin 49'uncu maddesi ile piyasa yönetmeliğinin 2'nci ve 3'üncü maddelerini ihlal etmekten suçlu bulunduğu belirtildi.
Bu davranışların dolandırıcılık ve manipülasyon teşkil ettiği ve söz konusu şirketlerle ilgili yanlış bir izlenim oluşmasına neden olduğu, bundan dolayı Emir Faysal'a borsada 3 ay işlem yapmama ve 2,08 milyon dolar para cezası verildiği kaydedildi.
Suudi Arabistan borsası, 20 farklı sektörde 176 şirketi barındıran bölgenin önemli borsaları arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanPara Cezası
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