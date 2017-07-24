Sürücüler dikkat! 1 ay kapalı

ANADOLU Otoyolu İstanbul istikameti Abant - Kaynaşlı arası üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım çalışmaları dolayısıyla bir ay süreyle trafiğe kapandı. Otoyolun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde, karayolları ekiplerinin duba ve işaret levhalarını yerleştirmesinin ardından trafik akışı durdu. Çalışma nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde seyreden araçlar, Abant Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirildikten sonra Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola çıkacak. Yetkililer, çalışmaların 24 Ağustos'ta bitmesinin planlandığını bildirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.