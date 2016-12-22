Stant açmak isteyene indirim

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda, ANFAŞ tarafından 15-18 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya EXPO Center’da 24. kez organize edilecek olan '24. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda stant açmak isteyen firmalara yüzde 50 indirim desteği uygulanacağı bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk gıda firmaları ile birlikte 35 ülkeden 178'in üzerinde uluslararası katılımcı firmanın ürün ve hizmetlerini sergilediği Türkiye’nin en büyük uluslararası gıda ve içecek fuarı olan '23. Anfaş Food Product Fuarı' 10-13 Şubat 2016 tarihinde 40 bin metrekare alanda 2 bin 500 markanın katılımıyla gerçekleştirildi ve katılımcılarını 46 ülkeden 691’i yabancı olmak üzere toplamda 31 bin 362 profesyonel ziyaretçiyle buluşturdu.
KOSGEB DESTEĞİ VERİLECEK
Her yıl gıda ve gastronomi dünyasından en son yeniliklerin sunulduğu uluslararası bir platform olan Food Product Fuarı’nda bu yıl ilki yapılacak olan ve gurme takipçilerinin şimdiden ilgisini uyandıran 'Gastro Design Show-2017' adlı organizasyonda, dünya çapında isim yapmış executive chefler tarafından hazırlanacak A la carte mönülerin iç mimarların projelendirip uygulamasını yaptığı restoranlarda sektör profesyonellerine tadımlık sunulacağı belirtildi. Bu yıla özel olarak katılımcı olmak isteyen firmalara, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğinin yanı sıra, fuarın organizatörü ANFAŞ-Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. tarafından yüzde 50 indirim uygulanacağı bildirilmiş olup, fuara iştirak etmek isteyen üyelerimiz, http://www.anfasfoodproduct.com adresinden detaylı bilgilere ulaşabilir."
Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda stant açmak isteyen firmalara yüzde 50 indirim desteği uygulanacak
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