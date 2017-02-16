Sorunlu kredi satışlarında rekor bekliyor

POLİTİKA yapıcıların konuya daha aciliyetle yaklaşmalarının etkisiyle Avrupa'da sorunlu kredi satışlarının bu yıl rekor seviyeye çıkması bekleniyor.

Deloitte ortağı David Edmonds yaptığı değerlendirmede, ECB'nin sorunlu kredilerin geldiği seviyeye bu yıl daha fazla odaklanmış olmasının sorunlu kredi satışlarını artıracağını önördüklerini ifade etti.

2016 yılında 100 milyar euronun biraz üzerinde tutarda sorunlu kredinin satıldığını belirten Deloitte, 2017 yılında 200 milyar euro tutarında sorunlu kredinin satılacağını tahmin ediyor. Avrupa bankacılık sektörünün portföyündeki sorunlu kredi miktarı 1 trilyon euronun üzerinde tahmin ediliyor.