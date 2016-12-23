Sorunları çözmek için biraz zaman gerekiyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin sorunlarını çözmek için odaklanmak ve zaman gerektiğini söyledi. Şimşek, Fintech Forum’16’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çok ciddi yapısal sorunlarını aslında 2000’li yılların başında çözdüğünü söyledi. O dönem Türkiye’nin imkansız gibi görünen birçok konuda inanılmaz mesafe katettiğini belirten Şimşek, “Çok değil 14-15 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zamanlar enflasyonu tek haneye indirmek bir hayaldi. Enflasyonu tek haneye indirme hayali gerçekleşti” dedi.
‘İflas eder’ diyorlardı
O dönemde devletin 1970’li yılların sonunda olduğu gibi iflas eder diye bakıldığını aktaran Şimşek, ama bugün Türkiye’nin bu endişeleri tamamen ortadan kaldırmayı başardığını dile getirdi. Şimşek, bazı ülkelerin bunu yapamadığını hatırlatarak, “Yanı başımızdaki bazı ülkeler, Avrupa’dan aldıkları çok büyük desteklere rağmen, o faiz dışı fazlayı sağlayıp, borcu sürdürülebilir bir patikaya oturtamadılar ama Türkiye bunu başardı” ifadesini kullandı.
Son yıllarda Türkiye’nin büyük stres testlerinden geçtiğini anlatan Şimşek, sistemin güçlü bir şekilde konumunu koruduğunun altını çizdi. Türkiye’nin birçok sorunu çözdüğünü ama çözebileceği birçok sorununun bulunduğunu ve bunların hepsinin çözümünün olduğunu belirten Şimşek, “Bir miktar odaklanmak, bir miktar da zaman gerekiyor” dedi.
Şimşek, reformları konuşmakla kalmayıp birçoğunu hayata geçirdiklerini ancak jeopolitik gerginlikler, hain darbe girişimi gibi hususlar gündemi meşgul ettiği için reformların yeterince takdir edilmediğini söyledi. Şimşek, “Şimdi önümüze bakacağız ve kalan reformları tamamlayacağız” diye konuştu.
Fintech’ten korkmayın
Fintech ekosisteminin oluşturulması için çabaların yoğunlaştırılmasını da isteyen Şimşek, şöyle devam etti:
“Hâlâ biz bu yarışın içindeyiz. Önerileriniz varsa her zaman kapımız açık, memnuniyetle değerlendiririz. Bankacılık sistemine de buradan önerim; korkmasınlar, tam aksine otursunlar ‘Biz nasıl birlikte çalışabiliriz’, ona baksınlar.”
İnanmayan AB Raporu’nu okusun
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’de hemen hemen her alanda ilerleme olduğunu vurgularken, inanmayanlara en kötü yılın Avrupa Birliği İlerleme Raporu’nu okumalarını tavsiye etti. Mehmet Şimşek, istihdamı artırmanın önemine işaret ederek, “İstihdamı nasıl artıracağız? Tabi ki daha hızlı büyüyerek. Ama bazen hızlı büyümek de yetmiyor. Sizin iş gücü piyasasında da reform yapmanız gerekiyor”diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye’nin sorunlarının hepsinin çözümünün olduğunu belirterek, “Bir miktar odaklanmak, bir miktar da zaman gerekiyor” dedi
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