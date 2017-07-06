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Son dakika... Müezzinoğlu: 3 yıllık eylem planımız var

Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendi:Uzlaşma ortamını yakalayamazsak, kıdem tazminatı hususunu kamuoyu önünde tartışamayacağız." "Gençlere istihdam için 3 yıllık bir eylem planımız var. Genç girişimciye teşvik vereceğiz." "Teşviklerin hedef kitlesi genişledi, yeni kurulan firmalar da yararlanacak.İstihdam için 3 ay sigortasız çalışma şartını 10 güne indiriyoruz."

Son dakika... Müezzinoğlu: 3 yıllık eylem planımız var

Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendi:Uzlaşma ortamını yakalayamazsak, kıdem tazminatı hususunu kamuoyu önünde tartışamayacağız." "Gençlere istihdam için 3 yıllık bir eylem planımız var. Genç girişimciye teşvik vereceğiz." "Teşviklerin hedef kitlesi genişledi, yeni kurulan firmalar da yararlanacak.İstihdam için 3 ay sigortasız çalışma şartını 10 güne indiriyoruz."

06 Temmuz 2017 Perşembe 12:16
Son dakika... Müezzinoğlu: 3 yıllık eylem planımız var
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ÇALIŞMA Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Müezzinoğlu, "Kıdem tazminatı konusunda iş veren ve çalışanlar arasında yüzde 50'nin üzerinde bir mütabakat ortamı sezersek bunu yüzde 70'in üzerine çekmeye çalışıp, yasa tasarısını TBMM'ye göndereceğiz. Bu uzlaşma ortamını yakalayamazsak, kıdem tazminatı hususunu kamuoyu önünde tartışamayacağız" ifadelerini kullandı.

SMA hastalarına ilaç temin edilmesi konusunda da açıklamalar yapan Müezzinoğlu. "SMA hastalarının tedavisinde faydası olacaksa parasını hesaplayacak halimiz yok". dedi. Bakan Müezzinoğlu 36 SMA hastasının tedavisine başlandığını, 118 hastanın durumunun incelendiğini aktardı.

'6 AYLIK İŞSİZ' OLMA ŞARTI 3 AYA İNİYOR

Bakan Müezzinoğlu, "Artık istihdam teşviğinden yararlanmak için Bağ-Kur'lular, tarım sigortalıları gibi alanlarda 3 ay işsiz kalma şartı olmayacak. Mevsim bitimi, kampanya bitimi gibi nedenlerle işsiz kalanlarda da 6 ay işsiz olma şartı, 3 aya inecek. 2017'de kurulan işyerleri de teşviklerden yararlanacak. 2016 Aralık ayında hiç işçi bildirmemiş işyerleri de teşvikten faydalanacak. Genelge yayınlanınca, yeni şartlar da yürürlüğe girecek" dedi.

Müezzinoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

* İşsizlik yıl sonunda inşallah tek haneye inecek.

* İstihdam için sigortalı olma süresini 3 aydan 10 güne düşürüyoruz.

* Genç girişimcilere teşvik vereceğiz.

* Bağkurluların sağlık hizmeti almasıyla ilgili mağduriyeti yıl sonuna kadar gidereceğiz.

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Son Güncelleme: 06.07.2017 12:18
Anahtar Kelimeler:
HaberlerSon DakikaIstihdamÇALIŞMA Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
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